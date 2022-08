destilliert | August 2022: Deutscher Buchpreis und Sommer-Buchtipps

Buchtipps für den Sommer 2022

Seit ein paar Tagen haben alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland gleichzeitig Ferien und damit sind wir mittendrin in der Ferienzeit. Fast schon traditionell empfehlen euch deshalb Anfang August detektor.fm-Redakteurinnen und -Redakteure ihre aktuellen Lieblingsbücher. 17 Leute geben in dieser Episode ganz unterschiedliche Buchtipps für den August und September 2022.

Deutscher Buchpreis 2022

Auf den 23. August warten viele Literaturleute mit großer Spannung. Denn an diesem Tag wird die Longlist des Deutschen Buchpreises 2022 präsentiert. Wir von detektor.fm präsentieren wieder exklusiv Hörproben zu jedem der 20 nominierten Bücher. Diese könnt ihr dann täglich im Wortstream, auf unserer Webseite oder natürlich als Podcast hören. Lesen und Bücher stehen deshalb bei uns in der Redaktion im August besonders hoch im Kurs.

Christian Bollert hat sich für diese Sonderausgabe von detektor.fm destilliert einfach ein Aufnahmegerät geschnappt und hat in der Redaktion nach persönlichen Buchtipps und Empfehlungen gefragt.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Begrüßung

00:00:45 Ina empfiehlt „Die Mitternachtsbibliothek“ (Matt Haig)

00:06:22 Stephan empfiehlt „Geschichten erzählen“ (Sven Preger)

00:07:48 Aileen empfiehlt auch „Die Mitternachtsbibliothek“ (Matt Haig)

00:09:50 Josephine empfiehlt „Offene See“ (Ben Myers)

00:11:34 Lucia empfiehlt „Das mangelnde Licht“ (Nino Haratischwili)

00:13:17 Robin empfiehlt „Der Mythos des Sisyphos“ (Albert Camus)

00:14:48 Fanny empfiehlt u. a. das Comic „Widerstand“ aus Kamerun (Initiative Perspektivwechsel)

00:16:41 Mira empfiehlt „Splitterfasernackt“ (Lilly Lindner)

00:18:16 Lars empfiehlt „Der Meister und Margarita“ (Michail Bulgakow)

00:20:29 Alea empfiehlt „Blauer Hibiskus“ (Chimamanda Ngozi Adichie)

00:21:53 Gottfried empfiehlt „Ein Haus für viele Sommer“ (Axel Hacke)

00:24:18 Anke empfiehlt „The White Album“ (Joan Didion)

00:26:06 Pauli empfiehlt „Gespräche mit Freunden“ (Sally Rooney)

00:27:45 Beni empfiehlt „Der Mann ohne Eigenschaften“ (Robert Musil)

00:29:05 Hannah mit „Diee Wahrheit über den Fall Harrry Quebert“ (Joel Dicker)

00:30:39 Johannes empfiehlt „Panikherz“ (Benjamin von Stuckrad-Barre)

00:31:59 Christian empfiehlt „Entscheidung in Kiew“ (Karl Schlögel)

00:33:22 Verabschiedung und Buchpreis Longlist am 23. August