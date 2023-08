destilliert | August 2023: Sommer-Buchtipps und Deutscher Buchpreis

Sommer-Buchtipps 2023

In dieser Woche haben wirklich alle deutschen Schülerinnen und Schüler Sommerferien. Viele Studierende fahren jetzt im August und September in den Urlaub. Gerade in den entspannteren Sommermonaten finden viele Menschen mehr Zeit zum Lesen, egal ob im Urlaub, auf der Couch oder dem Balkon. In den letzten Jahren haben wir euch bereits ganz persönliche Lesetipps gegeben. Auch diesen August gibt es von uns wieder Sommer-Buchtipps abseits von Bestseller-Listen und Kritiken.

Deutscher Buchpreis 2023

Am 22. August wird die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 veröffentlicht. Fast schon traditionell produzieren und präsentieren wir in diesem Jahr wieder die Hörproben zu den 20 nominierten Romanen. Zu hören gibt es diese bei uns im Wortstream und auch jederzeit auf der Website oder ab dem 22. August im eigenen Buchpreis-Podcast. Der August steht bei detektor.fm also ganz im Zeichen des Buches.

Deutscher Radiopreis 2023

Seit dieser Woche ist bekannt, dass unser Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ für den Deutschen Radiopreis 2023 nominiert ist. Das Team ist von der Jury des Grimme Instituts als eine der drei besten Produktionen des Jahres in der Kategorie „Beste Reportage“ ausgewählt worden. Verliehen wird der Deutsche Radiopreis dann im September in Hamburg.

Christian Bollert ist für diese sommerliche Spezialfolge von „detektor.fm destilliert“ mit dem Aufnahmegerät durch die Redaktion gelaufen und hat die Leute nach ihren ganz persönlichen Buchtipps und Empfehlungen gefragt.

Shownotes

(00:00:00) Intro

(00:00:09) Begrüßung

(00:01:11) Pauline: „Der Gesang der Flußkrebse“ (D. Owens)

(00:03:07) Stan: „Mensch ohne Welt“ (A. Schauer)

(00:05:52) Klara: „Einfach Göttlich“ (T. Pratchett)

(00:07:53) Gottfried: „Reisen Reisen“ (J. Schliemann, M. Dietz)

(00:09:45) Julia: „Backlash“ (S. Kaiser)

(00:11:08) Lars: „Kitchen“ (B. Yoshimoto)

(00:13:02) Laura: „Poison Roses“ (T. James, J. Eve)

(00:14:48) Sonja „Becks letzter Sommer“ (B. Wells)

(00:16:36) Ellen: „Agatha Raisin Mysteries“ (M. C. Beaton)

(00:18:11) Jessi: „Breasts and Eggs“ (M. Kawakami)

(00:20:32) Gregor: „Die Träume anderer Leute“ (J. Holofernes)

(00:22:21) Johanna: „Periode ist politisch“ (F. Frei)

(00:23:41) Leonie: „Die Lüge“ (M. Franko)

(00:25:14) Doreen: „Die weltbeste Geschichte vom Fallen“ (D. Faßbender)

(00:27:58) Tim: „22 Bahnen“ (C. Wahl)

(00:29:39) Lilly: „Der Gesang der Flusskrebse“ (D. Owens)

(00:31:33) Henrike: „Der Tag, als meine Frau einen Mann fand“ (S. Berg)

(00:32:46) Veronika: „Unsichtbare Frauen“ (C. Criado-Perez)

(00:34:35) Joana: „Young Mungo“ (D. Stuart)

(00:36:04) Stephan: „Teuer!“ (M. Höfgen)

(00:37:42) Charlotte: „Schäfchen im Trockenen“ (A. Stelling)

(00:40:20) Ausblick

(00:42:56) Christian: „Der Magier im Kreml“ (G. da Empoli)