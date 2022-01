destilliert | Januar 2022: 15 Millionen Podcast-Abrufe, Sprechwissenschaft und Inspiration

Podcast-Rekord: 15 Millionen Abrufe 2021

Wir haben im vergangenen Jahr bei den Podcast-Abrufen einen neuen Rekord aufgestellt. Denn erstmals in der Geschichte von detektor.fm sind unsere Podcasts mehr als 15 Millionen Mal abgespielt worden. 2020 sind es etwas mehr als zehn Millionen Abrufe gewesen. Damit sind wir im vergangenen Jahr noch einmal um mehr als 50 Prozent gewachsen. Wir messen unsere Podcast-Abrufe übrigens mit dem Hosting-Dienstleister Acast und damit zertifiziert nach dem IAB 2.1 Podcast-Standard.

Eckart von Hirschhausen bei Natalie Grams

Mit Eckart von Hirschhausen ist am 20. Januar Deutschlands wohl bekanntester TV-Arzt in Grams‘ Sprechstunde zu Gast. Natalie Grams spricht mit ihm über die Wechselwirkungen von persönlicher Gesundheit und Klimakatastrophe, zwei Themen, die nur auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Denn Gesundheit und Klima hängen sehr wohl zusammen. Wieso, weshalb, warum – besprechen Natalie Grams und Eckart von Hirschhausen.

Immunsystem im Mittelpunkt bei „Spektrum“

In diesem Monat spielt im „Spektrum der Wissenschaft“-Podcast das Immunsystem gleich zweimal eine wichtige Rolle. In der heute erschienenen Folge fragt Moderator Marc Zimmer, wie wir unser Immunsystem stärken können. Machen sich doch viele Menschen gerade in den kalten Tagen – und in der Pandemie besonders – Gedanken um ihre Abwehrkräfte. Am 21. Januar schaut sich das Team dann Autoimmunerkrankungen genauer an. Dabei attackiert sich der Organismus selbst. Früher haben Forscherinnen und Forscher angenommen, das gehe von einem fehlerhaften Immunsystem aus. Jetzt häufen sich die Belege dafür, dass die angegriffenen Körperzellen die Attacke selbst einleiten.

In unserem Podcast „detektor.fm destilliert“ sprechen Aileen Wrozyna und Christian Bollert außerdem über Sprechwissenschaft, kranke Fahrräder und Januar-Inspirationen.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Begrüßung Aileen Wrozyna

00:00:42 Was Aileen bei detektor.fm macht

00:09:47 15 Millionen Podcast-Abrufe 2021

00:13:02 Neu im Antritt: „Mein Fahrrad ist krank“

00:17:30 Eckart von Hirschhausen bei Gram’s Sprechstunde

00:18:40 Immunsystem bei Spektrum der Wissenschaft

00:20:32 Trixter in der Januar-Bonusfolge von Was läuft heute?

00:21:47 Isabella Hermann im brand eins-Podcast über Sci-Fi

00:24:29 Tipps für den Januar 2022

00:31:38 Outro