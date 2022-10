destilliert | Oktober 2022: Buchmesse, Natalie Grams und CERN

Wie Pauli bei uns gelandet ist

Die Frankfurter Buchmesse ist in unserem Kalender ein Fixpunkt. Jedes Jahr im Oktober sind wir in Frankfurt am Main und seit einigen Jahren auch exklusiver Podcast-Partner. Dort hat uns auch unsere Kollegin Pauline Braune, die lieber Pauli genannt wird, das erste Mal wahrgenommen. In unserem Hauspodcast erzählt sie von ihrem Werdegang, dem ersten Kontakt mit detektor.fm und schwärmt von ihrem letzten Podcast.

Podcast-Partner der Buchmesse

Schon seit einigen Wochen und Monaten liest unser Team mehr als 50 Bücher. Bei Doreen, unserer Koordinatorin der Buchmesse-Themen, stapeln sich die Ansichtsexemplare auf dem Schreibtisch mittlerweile so hoch, dass wir sie manchmal tagelang nicht zu sehen bekommen. All das machen wir, damit wir euch auch in diesem Jahr wieder mit unserem Podcast N99 direkt von der Frankfurter Buchmesse Gespräche mit Autorinnen und Autoren liefern können. Ihr seid auch zufällig in Frankfurt? Dann kommt gern in Halle 4.0 an unseren Stand G59!

Hohes Haus, OnlyFans und Leipzig

In detektor.fm destilliert spricht Pauli mit Christian Bollert über ihren Weg zu detektor.fm, ihren Podcast-Tipp „Hype & Hustle“ und ihren persönlichen Fokus auf Leipzig.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:10 Heute mit Pauli

00:01:45 Was machst du bei detektor.fm?

00:04:09 Hohes Haus

00:06:29 Hamburg oder Berlin – Hauptsache Leipzig

00:08:55 Ab dem 19. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse

00:11:26 Judith Holofernes zu Gast bei Tracks & Traces

00:13:19 Grams‘ Sprechstunde zu Hate Aid

00:14:54 Spektrum der Wissenschaft über das CERN

00:17:22 Gartenradio mit dem „Baby-Baumer“

00:19:02 Hype & Hustle – Die OnlyFans Revolution

00:20:58 Edgar Selge – Hast du uns endlich gefunden