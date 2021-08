Deutscher Buchpreis 2021

Die besten Romane des Jahres …

Der Deutsche Buchpreis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Buchbranche. Mit dem Preis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen „Roman des Jahres“ aus. Wir sind schon sehr gespannt, welche Autorinnen und Autoren es in diesem Jahr auf die Longlist schaffen. Die Nominierten werden am 24. August offiziell bekannt gegeben.

… als Podcast …

Hört bei uns exklusiv in die 20 Leseproben der aktuellen Longlist rein. Denn ab dem 24. August startet auch der Podcast zum Deutschen Buchpreis 2020 auf detektor.fm. Von Montag bis Freitag erscheint regelmäßig eine neue Folge. Dann lesen euch die detektor.fm-Sprecherinnen und Sprecher aus ausgewählten Texten vor.

… und im Radio

Passend dazu könnt ihr auf unserer Webseite jeden Tag mehr über die jeweilige Autorin, den jeweiligen Autor und natürlich auch über das nominierte Buch erfahren. Jede Folge senden wir auch in unserem Wortstream, täglich ab 11.30 Uhr und ab 16.30 Uhr. Der detektor.fm-Livestream lohnt sich also in den kommenden Wochen für Literaturfreunde noch ein wenig mehr.

Die Longlist unterwegs hören?

Kein Problem. Alle Hörproben lassen sich über die detektor.fm-App in der eigenen Offline-Playlist abspeichern. Oder ihr abonniert den Podcast. Die Hörproben sind auch bei Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer und Spotify verfügbar.