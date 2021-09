Deutscher Buchpreis | Christian Kracht

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021? Wir stellen jeden Tag einen Roman vor. Heute: „Eurotrash“ von Christian Kracht.

Der Autor: Christian Kracht

Christian Kracht wurde 1966 in der Schweiz geboren und zählt zu den bekanntesten modernen deutschsprachigen Schriftstellern. Seine Romane „Faserland“, „1979“, „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“, „Imperium“ und „Die Toten“ sind in über 30 Sprachen übersetzt. 2012 hat Christian Kracht den Wilhelm-Raabe-Preis erhalten, 2016 den Schweizer Buchpreis und den Hermann-Hesse-Literaturpreis.

Das Buch: Eurotrash

Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer Erinnerung: Vor 25 Jahren irrte in „Faserland“ ein namenloser Ich-Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In „Eurotrash“ geht derselbe Erzähler erneut auf eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt.

Gelesen wird „Eurotrash“ von Jonas Junack.



