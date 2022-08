Deutscher Buchpreis | Dagmar Leupold

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2022? Wir stellen jeden Roman einzeln vor: „Dagegen die Elefanten!“ von Dagmar Leupold.

Die Autorin: Dagmar Leupold

Dagmar Leupold wurde 1955 in Niederlahnstein, Rheinland-Pfalz geboren, sie studierte Germanistik, Philosophie und Klassische Philologie in Marburg, Tübingen und New York. Heute lebt sie als Autorin und Übersetzerin in München. Ihr Werk umfasst Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays. Für die Romane „Unter der Hand“ (2013) und „Die Witwen“ (2016) war sie bereits für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Das Buch: „Dagegen die Elefanten!“

Herr Harald ist der Mann in der Garderobe. Er gehört zum Theater wie der Vorhang, aber niemand kommt seinetwegen, das Rampenlicht ist für andere. Er nimmt den Menschen die Mäntel ab, die Taschen, was immer sie ihm anvertrauen, um für kurze Zeit unbeschwert zu sein, und wartet bis zum Schlussapplaus, das ist sein Einsatz. Doch eines Abends bleibt ein Mantel zurück, und in dem Mantel findet sich eine Pistole. Herr Harald trägt sie nach Hause, nur: Was will er damit tun? Er kann sich schlecht gegen alles zur Wehr setzen, was ihm an der Welt und den Mitmenschen als Zumutung erscheint. Aber vielleicht kann er ihre Aufmerksamkeit auf jemanden lenken, der wie er ein Schattendasein führt: die Frau, die für einen anderen die Noten umblättert und die er aus der Ferne verehrt.

„Dagegen die Elefanten“ wird gelesen von Lars Feyen. Das Audio wurde produziert von Andreas Popella.

Auch unterwegs und offline

Alle Hörproben lassen sich über die detektor.fm-App für Android und Apple in der eigenen Offline-Playlist abspeichern. Oder ihr abonniert den Podcast. Den Podcast „Deutscher Buchpreis – Die Longlist zum Hören“ findet ihr auch direkt bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und Spotify.