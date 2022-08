Deutscher Buchpreis | Daniela Dröscher

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2022? Wir euch die Romane einzeln vor: „Lügen über meine Mutter“ von Daniela Dröscher.

Die Autorin: Daniela Dröscher

Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, lebt in Berlin. Sie schreibt Prosa, Essays und Theatertexte. Dröscher hat Germanistik, Philosophie und Anglistik in Trier und London studiert und im Fach Medienwissenschaft an der Universität Potsdam promoviert. Außerdem hat sie ein Diplom in „Szenischem Schreiben“ an der Universität Graz absolviert. Ihr Romandebüt „Die Lichter des George Psalmanazar“ erschien 2009 im Berlin Verlag, es folgten der Erzählband „Gloria“ und der Roman „Pola“ sowie das Memoir „Zeige deine Klasse. Die Geschichte meiner sozialen Herkunft“ bei Hoffmann & Campe. Sie wurde unter anderem mit dem Anna-Seghers-Preis, dem Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds sowie dem Robert-Gernhardt-Preis 2017 ausgezeichnet.

Das Buch: „Lügen über meine Mutter“

Der Roman erzählt vom Aufwachsen in einer Familie, in der ein Thema alles beherrscht: das Körpergewicht der Mutter. Ist diese schöne, eigenwillige, unberechenbare Frau zu dick? Muss sie dringend abnehmen? Ja, das muss sie. Entscheidet ihr Ehemann. Und die Mutter ist dem ausgesetzt, Tag für Tag.

„Lügen über meine Mutter“ ist zweierlei zugleich: die Erzählung einer Kindheit im Hunsrück der 1980er, die immer stärker beherrscht wird von der fixen Idee des Vaters, das Übergewicht seiner Frau wäre verantwortlich für alles, was ihm versagt bleibt: die Beförderung, der soziale Aufstieg, die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft. Und es ist eine Befragung des Geschehens aus der heutigen Perspektive: Was ist damals wirklich passiert? Was wurde verheimlicht, worüber wurde gelogen? Und was erzählt uns das alles über den größeren Zusammenhang: die Gesellschaft, die ständig auf uns einwirkt, ob wir wollen oder nicht? Dröscher lässt ihr kindliches Alter Ego die Jahre, in denen sich dies „Kammerspiel namens Familie“ abspielte, noch einmal durchleben. Ein tragikomischer Roman über subtile Gewalt, aber auch über Verantwortung und Fürsorge.

Ihr hört einen Ausschnitt aus dem offiziellen Hörbuch von „Lügen über meine Mutter“, gelesen von Sandra Voss.

