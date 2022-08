Deutscher Buchpreis | Fatma Aydemir

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2022? Wir stellen sie euch einzeln vor: „Dschinns“ von Fatma Aydemir.

Die Autorin: Fatma Aydemir

Fatma Aydemir wurde 1986 in Karlsruhe geboren. Sie lebt in Berlin und ist Kolumnistin und Redakteurin bei der taz. Bei Hanser erschien 2017 ihr Debütroman “Ellbogen”, für den sie den Klaus-Michael-Kühne-Preis und den Franz-Hessel-Preis erhielt. 2019 war sie gemeinsam mit Hengameh Yaghoobifarah Herausgeberin der Anthologie “Eure Heimat ist unser Albtraum”. Ihr zweiter Roman “Dschinns” (Hanser, 2022) wurde mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet.

Das Buch: „Dschinns“

Dreißig Jahre hat Hüseyin in Deutschland gearbeitet, nun erfüllt er sich endlich seinen Traum: eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. In ihrem neuen Roman erzählt Aydemir von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind – und von der unstillbaren Sehnsucht, verstanden zu werden.

Wenn jede Familie bloß ein Gebilde aus Erzählungen ist, was bedeuten dann die Lücken darin? Brauchen wir sie, weil die ganze Wahrheit nicht zu ertragen ist? Oder werden sie am Ende alles zum Einsturz bringen? “Dschinns” stellt diese Fragen und richtet den Blick tief hinein in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus. Die sechs Figuren des Romans haben alle ihr eigenes Gepäck dabei: Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Was sie jedoch vereint: das Gefühl, dass sie in Hüseyins Wohnung jemand beobachtet.

Ihr hört hier einen Ausschnitt aus dem offiziellen Hörbuch von „Dschinns“. Gelesen von Sesede Terziyan.

