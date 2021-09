Deutscher Buchpreis | Ferdinand Schmalz

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021? Wir stellen jeden Tag einen Roman vor. Heute: „Mein Lieblingstier heißt Winter“ von Ferdinand Schmalz.

Der Autor: Ferdinand Schmalz

Ferdinand Schmalz ist 1985 in Graz geboren worden und in Admont in der Obersteiermark aufgewachsen. Heute lebt er in Wien. Gleich mit seinem ersten Stück „am beispiel der butter“ erhält er 2013 den Retzhofer Dramapreis und wirde zum Nachwuchsdramatiker des Jahres gewählt.

Sein neuestes Stück „jedermann (stirbt)“ ist am Burgtheater uraufgeführt und mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet worden. 2017 hat er an den Tagen der deutschsprachigen Literatur teilgenommen und mit einem Auszug aus „Mein Lieblingstier heißt Winter“ den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Es ist sein Debütroman.

Das Buch: „Mein Lieblingstier heißt Winter“

Der Wiener Tiefkühlproduktelieferant Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten.

Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt.

„Mein Lieblingstier heißt Winter“ wird gelesen von Jonas Junack.



