Deutscher Buchpreis | Heinz Strunk

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021? Wir stellen jeden Tag einen Roman vor. Heute: „Es ist immer so schön mit dir“ von Heinz Strunk.

Der Autor: Heinz Strunk

Der Schriftsteller, Musiker und Schauspieler Heinz Strunk wurde 1962 in Hamburg geboren. Seit seinem ersten Roman „Fleisch ist mein Gemüse“ hat er sieben weitere Bücher veröffentlicht. „Der goldene Handschuh“ steht monatelang auf der Bestsellerliste; die Verfilmung durch Fatih Akin läuft im Wettbewerb der Berlinale. 2016 wird Strunk mit dem Wilhelm-Raabe-Preis geehrt.

Das Buch: „Es ist immer so schön mit dir“

Er ist Musiker, Mitte vierzig und mit seinem glanzlosen Leben eigentlich nicht unzufrieden. Seine Freundin Nadine hat als Wirtschaftsmathematikerin ein gutes Einkommen, und das Tonstudio wirft auch ein bisschen was ab. Die Träume von der künstlerischen Karriere sind längst begraben. Sie schmerzen nicht mehr.

Da lernt er Vanessa kennen, Schauspielerin, ganz jung, strahlend schön. Und unerklärlicherweise interessiert sie sich für ihn. Erstaunlich, dass sie seine Musik kennt. Mehr noch, sie ist ein großer Fan, ihre Mutter war es damals auch schon. Und nun versucht sie, ihn zu überreden, es noch einmal zu wagen. Er verliebt sich in sie. Wie lächerlich. Sie beginnen eine Affäre. Er verlässt Nadine.

Es wird immer größer: das Glück und das Chaos. Vanessa ist beides für ihn. Doch er kommt nicht los von dieser Frau und ihren Dämonen. Liegt das am Ende gar nicht an Vanessa, sondern an ihm selbst?

