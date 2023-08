Deutscher Buchpreis | Kathrin Röggla

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2023? Wir stellen jeden Roman einzeln vor: „Laufendes Verfahren“ von Kathrin Röggla.

Die Autorin: Kathrin Röggla

Kathrin Röggla, geboren in Salzburg, arbeitet als Prosa- und Theaterautorin und entwickelt Radiostücke. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, etwa 2004 mit dem Preis der SWR-Bestenliste, 2012 mit dem Arthur-Schnitzler-Preis und 2020 mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis. Bei S. Fischer erschienen zuletzt: „die alarmbereiten“ (2010), „Besser wäre: keine“ (2013) und „Nachtsendung. Unheimliche Geschichten“ (2016). Kathrin Röggla ist seit 2015 Vize-Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin und seit 2020 Professorin für Literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln.

Das Buch: „Laufendes Verfahren“

„Wir werden die sein, die sich wundern“: Kathrin Rögglas Roman zum NSU-Prozess

„Kein Schlussstrich!“ Das war die Forderung vieler Stimmen aus der Nebenklage nach dem Urteil des NSU-Prozesses. Zu wenig wurde aufgeklärt, zu viel politisch versprochen. Was genau aber passiert mit einem Prozess, um dessen Grenzen so nachhaltig gestritten wird? Wer beobachtet die dritte Gewalt bei ihrer Arbeit, wenn es um rassistischen Terror und den Angriff auf unsere Demokratie geht? Kathrin Röggla erzählt nicht in der üblichen Vergangenheitsform von einem abgeschlossenen Fall, und sie nimmt die bewusst unprofessionelle Perspektive eines „Wir“ ein, das oben auf den Zuschauerrängen sitzt. Doch wer sind „wir“ eigentlich, wenn jedes „Wir“ durch den Prozess infrage gestellt wird? Mit großer Genauigkeit, aber auch mit erstaunlicher Komik und Musikalität erzählt Rögglas Roman von den Rollen und Spielregeln des laufenden Verfahrens, um zu einer radikal offenen, vielstimmigen Form der Aufklärung zu kommen. Es ist ein Buch über die aktive Teilhabe all der Menschen, die das Gericht zu einem lebendigen Ort der Demokratie machen.

„Laufendes Verfahren“ wird gelesen von Charlotte Thielmann. Das Audio wurde produziert von Stanley Baldauf.

