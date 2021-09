Deutscher Buchpreis | Monika Helfer

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2021? Wir stellen jeden Tag einen Roman vor. Heute: „Vati“ von Monika Helfer.

Die Autorin: Monika Helfer

Monika Helfer wurde 1947 in Au/Bregenzerwald geboren. Mittlerweile lebt sie als Schriftstellerin mit ihrer Familie in Vorarlberg. Sie hat zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht. Für ihre Arbeiten wurde sie unter anderem mit dem Robert-Musil-Stipendium, dem Österreichischen Würdigungspreis für Literatur und dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet.

Mit ihrem Roman „Schau mich an, wenn ich mit dir rede“ (2017) war sie schon einmal für den Deutschen Buchpreis nominiert und für „Die Bagage“ (Roman, 2020) erhielt sie den Schubart-Literaturpreis 2021 der Stadt Aalen.

Das Buch: „Vati“

Monika Helfer schreibt fort, was sie mit der Bagage begonnen hat: ihre eigene Familiengeschichte. Vati ist das Erinnerungsbuch, das zum Porträt einer Nachkriegskindergeneration wird. Ein Roman über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen Herkunft.

Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und der Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten Lebensverhältnissen in der Südtiroler-Siedlung mit den vielen Kindern in einer Küche. Von dem, was sie weiß über ihren Vater, der so schweigsam war wie viele Männer dieser Zeit.

„Vati“ wird gelesen von Aileen Wrozyna.



