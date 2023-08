Deutscher Buchpreis | Necati Öziri

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2023? Wir stellen jeden Roman einzeln vor: „Vatermal“ von Necati Öziri.

Der Autor: Necati Öziri

Necati Öziri, geboren in einer der vielen grauen Ecken des Ruhrgebiets, hat Philosophie, Germanistik und Neue Deutsche Literatur in Bochum, Berlin und Istanbul studiert. Er lebt in Berlin, schreibt und macht Theater. Öziri war Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und unterrichtete an der Ruhr-Universität Bochum formale Logik, bis er feststellte, dass Logik die Welt nicht besonders gut beschreibt. Seitdem versucht er zu schreiben, nicht wie die Welt ist, sondern wie sie sich anfühlt.

Als Theaterautor schreibt er für das Maxim Gorki Theater, das Nationaltheater Mannheim und das Schauspielhaus Zürich. Bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur (Ingeborg-Bachmann-Preis) gewann er den Kelag-Preis und den Publikumspreis. Als Kurator leitet er zudem das Internationale Forum des Theatertreffens der Berliner Festspiele.

Das Buch: „Vatermal“

Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie der letzte Sommer meiner Jugend war, bevor fast alle meine Freunde verschwunden sind und auch ich versuchte, jemand anders zu werden. Du sollst wissen, wie stark es regnete an dem Tag, als Aylin von Zuhause wegrannte, wie sie „Tut mir leid“ in mein Ohr flüsterte, die Wohnungstür schloss und nicht wieder zurückkam. Du sollst wissen, wie dein Geist mich ständig beobachtet hat, wenn deine alten Freunde mir auf die Schulter klopften und sagten, ich würde irgendwann werden wie du: Held einer gescheiterten Revolution.

Ich werde diese Geschichten aufschreiben.

Necati Öziri schreibt eine Familiengeschichte über einen Sohn, eine Mutter und eine Schwester, deren Leben und Körper gezeichnet sind von sozialen und politischen Umständen. Und er schreibt über einen abwesenden Vater. Er wendet sich an seinen Vater, den er nie kennengelernt hat. Ein Roman von radikaler Wahrheit, Wut, Kraft, Liebe und Sehnsucht – und das dringlichste Debüt des Jahres.

„Gelacht, geweint, gelacht, geweint … Was für ein großartiges Gefühlsgewitter!“ – Sasha Marianna Salzmann

„Für alle, die auch wissen, wie es ist, einen abwesenden Vater endgültig zu verlieren, oder an kalten Orten Seelenverwandte zu finden, oder bei angehaltenem Atem zwischen Leben und Tod zu schweben, ist Necati Öziris betörendes Debüt ein Triumph. Ardas Geschichte verlangt danach, gelesen, reflektiert und dann noch einmal von vorne gelesen zu werden.“ – Sharon Dodua Otoo

„Vatermal“ wird gelesen von Tobias Rohe. Das Audio wurde produziert von Florian Drechsler.

