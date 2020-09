Deutscher Buchpreis 2020 l Robert Seethaler

Deutscher Buchpreis

Wer sind die Nominierten für den Deutschen Buchpreis 2020? Wir stellen jeden Tag einen Roman vor. Heute: „Der Letzte Satz“ von Robert Seethaler.

Der Autor: Robert Seethaler

Robert Seethaler wurde 1966 in Wien geboren, wo er wegen eines angeborenen Sehfehlers auf eine Schule für Sehbehinderte ging. Er ist Absolvent der Schauspielschule des Wiener Volkstheaters und ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Seine Romane „Der Trafikant“ (2012), „Ein ganzes Leben“ (2014) und „Das Feld“ (2018) wurden zu großen internationalen Publikumserfolgen.

Neben dem Schreiben ist Robert Seethaler auch als Schauspieler aktiv. Als Dr. Kneissler ist er in der Serie „Ein starkes Team“ zu sehen und er stand auch schon neben Rachel Weisz in Paolo Sorrentinos „Ewige Jugend“ vor der Kamera. Er lebt in Wien und Berlin.

Das Buch: Der letzte Satz

An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.

„Der letzte Satz“ ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter, dem die Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des Bedauerns entgegentritt.

Gelesen wird „Der letzte Satz“ von Aileen Wrozyna.

Die ganze Longlist zum Hören

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Soundcloud zu laden. Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Soundcloud.

Mehr erfahren Inhalt laden Alle Soundcloud-Embeds entsperren

Auch unterwegs und offline

Alle Hörproben lassen sich über die detektor.fm-App für Android und Apple in der eigenen Offline-Playlist abspeichern. Oder Sie abonnieren den Podcast. Den Podcast „Deutscher Buchpreis – Die Longlist zum Hören“ finden Sie auch direkt bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und Spotify.