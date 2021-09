Bild: Trümmer in New York nach den Anschlägen von 9/11 | rbb/ARD/Andrea Booher

Was läuft heute? | Deutschland 9/11, How to be a Cowboy, The Descendants

20 Jahre nach 9/11

„Deutschland 9/11“ blickt zurück auf den Terroranschlag in New York vor 20 Jahren, „How to be a Cowboy“ zeigt das Leben moderner Cowboys und George Clooney spielt einen an seinen Aufgaben wachsenden Familienvater.