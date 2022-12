Feinkost | Festessen

Ein Fest mit Tradition

Auch wenn 2022 besonders viele Menschen in Deutschland den christlichen Kirchen den Rücken gekehrt haben, bleibt das Weihnachtsfest eine feste Tradition. Das zeigt sich mitunter daran, dass hierzulande für die winterlichen Feiertage so richtig aufgetischt wird: stolze 95%, also fast die gesamte Bevölkerung, plant ein besonderes Essen für den Weihnachtsabend. Ganz vorne mit dabei sind Würstchen mit Kartoffelsalat, Raclette und Braten aus allen erdenklichen tierischen Ursprüngen. Nicht zu vergessen sind inzwischen aber auch vegane und vegetarische Rezepte für ein fleischloses Festessen. Zum Beispiel eine vegane Gänsekeule aus Austernpilzen.

Ich kann garantieren, dass sogar sehr überzeugte Fleischesser*innen beim veganen Nussbraten neidisch auf den Teller schielen. Tankred Hielscher, Haute-Cuisine Koch Foto: privat

Das Festessen und seine unergründlichen Wege

Die Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und an Weihnachten tut sie das in Form von Festessen. Wie man sie am besten ausdrückt, welche Tricks und Kniffs es zu beachten gilt und wie auch kochfaule Menschen ihrem Festessen einen besonderen Kick verleihen können, das weiß Tankred Hielscher. Er ist Koch im veganen Haute-Cuisine Restaurant „Zest“ in Leipzig. In dieser Folge verrät er, dass es nicht nur der Magen ist, durch den die Liebe ihre Wege geht, sondern auch ein anderes menschliches Organ. Und: dass das Konzept von solidarischen Landwirtschaften auch etwas mit liebevollem Kochen zu tun hat.

Durch die letzte Feinkost des Jahres führen noch einmal Ina Lebedjew und Charlotte Nate, ihrer Zeichen leidenschaftliche Genießerinnen von hingebungsvoll gekochten Speisen.

Tankred Hielschers Empfehlungen

Frühlingszwiebel-Kringel

kinderleichte Dekoration für viele Speisen, zu jeder Jahreszeit anwendbar, für ca. 10 Teller



1. Die weißen Teile von 3 Frühlingszwiebeln abtrennen, beiseite legen und anderweitig nutzen.

2. Das Grün der Frühlingszwiebeln der Länge nach in möglichst feine, 8 – 12 cm lange Streifen schneiden.

3. Eine kleine Schüssel mit Wasser Füllen und eine Hand voll Eiswürfel hinein geben. Nun das geschnittene Frühlingszwiebelgrün hinzufügen und ca. 10 Minuten warten. Die Frühlingszwiebelstreifen werden sich zusammen ziehen und lustige kleine Kringel bilden.

4. Spaß am Verzieren der Speise haben.

Maronen-Nussbraten mit Rotkohl – Beurre Blanc

für 8 – 10 Personen, benötigte Zeit: ca. 2 Stunden 30 Minuten



Zutaten:

400 g Maronen, vorgegart

450 g Nussmischung, z.B.:

150 g Haselnüsse

100 g Mandeln

100 g Walnüsse

100 g Cashewnüsse

180 g Maismehl

120 g Leinsaatmehl (alternativ: 2 Eier)

250 g Champignons

1 Gemüsezwiebel

4 Zehen Knoblauch

150 g Trockenobst (z.B.Aprikosen, Pflaumen, Berberitze…)

20 g Senf

50 g Tomatenmark

100 ml Sojasoße

80 ml Rotwein

1 Bund Petersilie

1 Bund Thymian

Gewürze: 1 TL Piment gemahlen, 1 TL Kümmel gemahlen, 2 EL Rauchsalz, 1 TL

Pfeffer, 1 EL geräucherte Paprika, 2 EL Zuckerrübensirup

Garnitur: 30 g Fruchtmarmelade, Rosmarin, Trockenobst