Feinkost | Weihnachtsbäckerei

Welche Bedeutung hat die Weihnachtsbäckerei?

„In der Weihnachtsbäckerei gibts so manche Leckerei“ — nie lag ein grausamer Ohrwurm näher an der unumstößlichen Wahrheit. Selbst die größten Weihnachtsmuffel lecken sich die Finger nach dem, was jeder gern mag, egal wie wir Weihnachten feiern: die Weihnachtsbäckerei, ein Sammelbegriff für ebendiese Leckereien, die im berühmten Kinderlied von Rolf Zuckowski besungen werden.

Von Stollen zu Lebkuchen, von Weihnachtsmarktspezialitäten wie Baumstriezel zu den einfach verzierten Plätzchen, es gibt eine riesige Auswahl an Speisen, die untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden sind. Mit den Gerüchen und Düften, die typische Gewürze wie Zimt oder Nelken auslösen, assoziieren Kinder wie Senioren eine einzigartige Heimeligkeit.

Ob Lebkuchen oder Zimtstern: Hauptsache zusammen backen

Nicht nur die Palette an süßem Gebäck sorgt für entzückte Gesichter zur Weihnachtszeit, auch das gemeinsame Backen ist bei vielen Tradition. Die besten Lebkuchen gibt es dann, wenn sie gemeinsam mit Oma oder Opa gebacken werden. Und auch wenn die Hälfte der Plätzchen verbrennt, grinsen wir, während wir uns mit den besten Freundinnen und Freunden Keksteig gönnen. Wie bei so vielen kulinarischen Reisen ist das Zusammensein, das Teilen und der Spaß am Zubereiten die wahre Magie. Die Süßigkeit am Ende ist dann noch die Kirsche auf der Sahne.

Die Rezepte zu den erwähnten Plätzchen findet ihr hier:

Das Rezept für die „No Bake“-Pralines unserer Kollegin ist ein Familienrezept. Für die Pralines braucht ihr:

100 g Butter

1 dl Zucker

3 dl Haferflocken (so mittel, nicht kernig, nicht superzart)

2 EL Backkakao

1 TL Vanillezucker

Einfach alle Zutaten zu einem Teig vermischen, zu kleinen Bällchen formen und dann im Kühlschrank abkühlen lassen. Fertig.

Und wie ihr eure fertigen Plätzchen dann am besten aufbewahrt und wie das noch mal mit dem Apfel in der Plätzchendose war, die Infos dazu könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Was die Weihnachtsbäckerei für sie bedeutet und welche tollen Rezepte es aus unserer Redaktion gibt, darüber sprechen detektor.fm-Redakteurinnen Ina Lebedjew und Sara-Marie Plekat in der neuesten Folge der Feinkost.