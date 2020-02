Garteneradio | Botanische Kunst

Gartenradio sonntags bei detektor.fm

Seit zehn Jahren vertritt die Galeristin Sylvia Peter nicht nur botanische Künstler und Künstlerinnen aus Japan, Irland, den Niederlanden, Österreich und Deutschland, sie bringt sie zusammen und vernetzt sie. Das beschauliche Weindorf Thüngersheim ist zu einem Treffpunkt für Kunstschaffende und für Kunstinteressierte geworden.

Botanische Kunst – „Die Bewegung der Pflanzen“

Einmal im Jahr lädt Sylvia Peter Pflanzenmaler und -malerinnen ein, damit sie sich austauschen und kennenlernen können. Bei dem letzten Treffen im Herbst waren rund ein Dutzend Botanische Künstler der Einladung gefolgt. Darunter waren auch Mary Dillon aus Irland und Andreas Hentrich aus Köln, deren Bilder, neben den Werken von Sylvia Peter, in der Ausstellung „Die Bewegungen der Pflanzen“ zu sehen waren.

Was Botanische Kunst von Blumenmalerei unterscheidet, wie Mary Dillon, Sylvia Peter und Andreas Hentrich es gerade geschafft haben, in den „Olymp“ der botanischen Kunst in den USA aufgenommen zu werden, welche Rolle ein Aquarium bei Sylvia Peters Pflanzenmalerei spielt und wofür Botanische Kunst ein Statement in Farbe und Form ist, erzählt Sylvia Peter bei einem Rundgang durch das Forum für Botanische Kunst. Ein Podcast von Heike Sicconi.

