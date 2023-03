Gartenradio | Anja Maubach

Im Jahr 1888 gründete Georg Arends „Auf der blumigen Höh“ in Wuppertal-Ronsdorf seine Gärtnerei. In England, wo er vorher einige Zeit als Gärtnergehilfe arbeitete, hatte er mehrjährige Stauden kennen- und schätzen gelernt. Er begann, selbst Stauden zu züchten. Das war in Deutschland bis dahin unbekannt. Seither sind seine Züchtungen wie z. B. die Astilben Arendsii in den Gärten zu finden.

Natur ist Kunst

Georg Arends war ein kreativer Kopf. Schon als Jugendlicher hatte er begonnen, Pflanzen zu zeichnen. Später schaffte er sich einen Kupferplatten-Apparat an, lernte das Fotografieren, richtete sich in seiner Gärtnerei eine Dunkelkammer ein und erstellte die ersten Pflanzenkataloge. Über fünf Jahrzehnte dokumentierte er seine Pflanzen, die Gärtnerei und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2011 richtete das Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum unter dem Titel „Natur ist Kunst“ eine Ausstellung mit seinen Werken aus.

Gardening for Ladies

In dieser mit Geschichten aufgeladenen Gärtnerei ist Anja Maubach aufgewachsen. Wie ihr Urgroßvater ging sie nach England, lernte dort das Gärtnern und war davon beeindruckt, mit welcher Freude und Leichtigkeit die Engländer in ihren Gärten buddeln, pflanzen und leben. Besonders die drei Ausnahme-Gärtnerinnen Jane Loudon, Gertrud Jekyll und Vita Sackville-West, die im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert die Gartenkultur prägten, faszinierten sie so sehr, dass sie ihre Diplomarbeit über diese englischen Garden-Ladys schrieb.

Mir hat nie jemand etwas über meinen Urgroßvater erzählt. Deswegen war meine Lebensreise auch so ein bisschen, auf den Spuren zu sein. Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe da immer auch etwas gesucht, was mit ihm zu tun hat. Anja Maubach

Die Anbindung an den Garten



Wie ihr Urgroßvater ist auch Anja Maubach ein Multitalent. Sie fotografiert und malt und hat die Homöopathie erlernt. Sie entwirft einzigartige Garten- und Beetgestaltungen, hält in ihrer Gärtnerei Workshops ab, und wenn sie als Gartencoach gebucht wird, geht es ihr darum, herauszufinden, was sich die Menschen tatsächlich von ihrem Garten wünschen, jenseits gängiger Gartenstile.

In dieser Folge nimmt uns Anja Maubach mit auf einen Rundgang durch die Gärtnerei. Und dabei erzählt sie von ihrem Urgroßvater, warum sie die englischen Garden-Ladys bewundert und was es mit ihrer Garten-Devise „make it sexy“ auf sich hat.

Gartenradio bei Steady

Ab sofort könnt Ihr das GartenRadio regelmäßig bei Steady unterstützen. So könnt ihr dabei helfen, dass der GartenRadio-Podcast dauerhaft erfolgreich bleibt und künftig noch weiter wachsen kann. Unterstützer und Unterstützerinnen können neue Episoden dafür früher als andere hören. Das geht schon ab 3,33 Euro pro Monat.