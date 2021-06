Juni 2020: Food-Podcast Feinkost kommt zurück und „Antritt“ ab sofort zweiwöchentlich

Food-Podcast Feinkost bekommt neue Staffel

Ina Lebedjew und Rabea Schloz starten ab dem 17. Juni eine neue Staffel unseres Food-Podcasts „Feinkost“. Dann wird es alle zwei Wochen neue Folgen rund um die Themen Essen, Kochen und Trinken geben.

In der neuen Staffel von „Feinkost“ werden sich Ina und Rabea jeweils mit einem spezifischen Aspekt aus der Welt des Essens beschäftigen. Thematisch ist der Food-Podcast Feinkost bewusst breit angelegt und spannt sich von japanischer Küche über Gastrosexismus bis hin zum Julienne-Schäler.

Fahrradpodcast: Antritt ab sofort zweiwöchentlich

Glücklicherweise hören immer mehr Leute unseren Fahrradpodcast „Antritt“. Gerolf Meyer und Christian Bollert erhöhen deshalb ab sofort die Trittfrequenz und veröffentlichen nun alle zwei Wochen eine neue Episode. Den Fahrradpodcast gibt es also ab Juni immer am ersten Freitag im Monat und zwei Wochen später nochmal.

Außerdem haben Antritt-Fans die Chance, den Podcast direkt zu unterstützen. Dafür gibt es ab heute eine eigene Steady-Seite und bald wird der Antritt auch bei Apple Podcasts Abonnements verfügbar sein. Mit schon 2,50 Euro pro Monat greift ihr dem Antritt-Team unter die Arme und könnt dafür beispielsweise einige Episoden eine Woche früher hören. Schaut doch gern einmal auf der Steady-Seite des „Antritt“.

Abenteuer Australien gegen das Fernweh

Seit April nimmt uns die deutsche Journalistin Sabrina Frangos mit nach Australien. In „Abenteuer Australien“ spricht sie mit Menschen auf dem für viele so besonderen Kontinent und weil das so viele von euch interessiert, geht der Podcast nahtlos weiter. Es wird also auch im Sommer alle zwei Wochen eine neue Episode geben.

#MTM21, Serien-Tipps und „The Line“

Ina Lebedjew und Rabea Schloz sind in diesem Monat im Studio bei Christian Bollert zu Gast. Neben Feinkost sprechen sie auch über Serien-Tipps und Christian empfiehlt den Podcast „The Line„. Außerdem sind ab sofort viele Diskussionen und Veranstaltungen der Medientage Mitteldeutschland 2021 online zum Nachschauen verfügbar.

Shownotes

00:00:09 Intro

00:00:29 Food-Podcast „Feinkost“ bekommt neue Staffel

00:02:43 Ina und Rabea über Publikumsbeteiligung bei „Feinkost“

00:08:39 „Feinkost“ dann ab dem 17.6. mit neuen Folgen

00:14:36 Fahrradpodcast „Antritt“ wird zweiwöchentlich

00:16:11 „Abenteuer Australien“ wird nahtlos fortgesetzt

00:18:11 detektor.fm demnächst auch bei Apple Podcast Abonnements

00:19:34 Serien-Tipps aus der detektor.fm-Redaktion

00:21:19 Christian empfiehlt „The Line“

00:24:29 Verabschiedung