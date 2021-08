Longlist zum Deutschen Buchpreis 2021

Die Longlist des Deutschen Buchpreises 2021

Ein wichtiger Meilenstein für Literatur-Fans, Verlage und Autoren ist die Bekanntgabe der Longlist zum Deutschen Buchpreis am 24. August 2021. Darauf stehen zwanzig nominierte Romane – und detektor.fm stellt sie euch alle vor.

Ab sofort startet auch unser Podcast zum Deutschen Buchpreis. Von Montag bis Freitag erscheint täglich eine neue Folge. Dann lesen wir aus ausgewählten Texten vor.

Passend dazu könnt ihr auf unserer Webseite jeden Tag mehr über die jeweilige Autorin, den jeweiligen Autor erfahren – und natürlich auch über das nominierte Buch. Jede Folge senden wir im detektor.fm–Wortstream, täglich ab 11:30 Uhr und ab 16:30 Uhr.

Im nächsten Schritt wählen die Juroren sechs Titel für die Shortlist aus. Die Shortlist wird am 21. September 2021 bekannt gegeben. Am 18. Oktober findet dann die Preisverleihung statt. Erst dann werden wir wissen, an wen der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr geht.

Das sind die nominierten Romane:

Henning Ahrens – „Mitgift“ (Klett-Cotta, August 2021)

Shida Bazyar – „Drei Kameradinnen“ (Verlag Kiepenheuer & Wietsch, April 2021)

Dietmar Dath – „Gentzen oder: Betrunken aufräumen“ (Matthes & Seitz Berlin, August 2021)

Franzobel – „Die Eroberung Amerikas“ (Paul Zsolnay Verlag, Januar 2021)

Georges-Arthur Goldschmidt – „Der versperrte Weg“ (Wallstein Verlag, Juni 2021)

Dana Grigorcea – „Die nicht sterben“ (Penguin Verlag, März 2021)

Norbert Gstrein – „Der zweite Jakob“ (Cari Hanser Verlag, Februar 2021)

Dilek Güngör – „Vater und ich“ (Verbrecher Verlag, Juli 2021)

Monika Helfer – „Vati“ (Carl Hanser Verlag, Januar 2021)

Felicitas Hoppe – „Die Nibelungen“ (S. Fischer Verlag, September 2021)

Peter Karoshi – „Zu den Elefanten“ (Leykam Verlag, Mai 2021)

Christian Kracht – „Eurotrash“ (Verlag Kiepenheuer & Wietsch, März 2021)

Thomas Kunst – „Zandschower Klinken“ (Suhrkamp Verlag, Februar 2021)

Gert Loschütz – „Besichtigung eines Unglücks“ (Schöffling & Co., Juli 2021)

Yulia Marfutova – „Der Himmel vor hundert Jahren“ (Rowohlt Verlag, März 2021)

Sasha Marianna Salzmann – „Im Menschen muss alles herrlich sein“ (Suhrkamp Verlag, September 2021)

Mithu Sanyal – „Identitti“ (Carl Hanser Verlag, Februar 2021)

Ferdinand Schmalz – „Mein Lieblingstier heißt Winter“ (S. Fischer Verlag, Juli 2021)

Antje Rávik Strubel – „Blaue Frau“ (S. Fischer Verlag, August 2021)

Heinz Strunk – „Es ist immer so schön mit dir“ (Rowohlt Verlag, Juli 2021)

Die Longlist als Playlist

Hört hier in die nominierten Romane des Deutschen Buchpreises 2021 rein:

