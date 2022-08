Longlist zum Deutschen Buchpreis 2022

Die Longlist des Deutschen Buchpreises 2022

Ein wichtiger Meilenstein für Literatur-Fans, Verlage und Autoren und Autorinnen ist die Bekanntgabe der Longlist zum Deutschen Buchpreis am 23. August 2022. Darauf stehen 20 nominierte Romane – und detektor.fm stellt sie euch alle vor.

Ab sofort startet auch unser Podcast zum Deutschen Buchpreis, darin lesen wir euch Ausschnitte aus den 20 nominierten Texten vor.

Passend dazu könnt ihr auf unserer Webseite mehr über die jeweilige Autorin, den jeweiligen Autor erfahren – und natürlich auch über das nominierte Buch. Jede Folge senden wir im detektor.fm–Wortstream, täglich ab 11:30 Uhr und ab 16:30 Uhr.

Im nächsten Schritt wählen die Jurorinnen und Juroren sechs Titel für die Shortlist aus. Die Shortlist wird am 20. September 2022 bekannt gegeben. Am 17. Oktober findet dann die Preisverleihung statt. Erst dann werden wir wissen, an wen der Deutsche Buchpreis in diesem Jahr geht.

Das sind die nominierten Romane:

Auch unterwegs und offline

Alle Hörproben lassen sich über die detektor.fm-App für Android und Apple in der eigenen Offline-Playlist abspeichern. Oder ihr abonniert den Podcast. Den Podcast „Deutscher Buchpreis – Die Longlist zum Hören“ findet ihr auch direkt bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und Spotify.