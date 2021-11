Monopol-Podcast | Einfluss in der Kunstwelt

Marc Glimcher von der Pace Gallery

Sie sind entweder besonders innovativ, haben beeindruckende Werke geschaffen, signifikant den Diskurs bestimmt oder wertvolle Ideen für die Zukunft propagiert. Das Monopol-Magazin kürt ihre Top 100 der einflussreichsten Menschen aus der Welt der Kunst. Platz eins belegt in diesem Jahr die Philosophin Donna Haraway. Das scheint ungewöhnlich, denn sie ist weder Künstlerin, noch ist sie im Kunstbetrieb tätig. Für die Kunstwelt ist sie dennoch interessant. Viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstlerin greifen ihre Gedanken zum Posthumanismus in ihren Werken auf. Eine weitere Persönlichkeit, die sich durch Innovation im Bereich Kunsthandel und -verbreitung hervorgetan hat, ist der New Yorker Galerist Marc Glimcher von der Pace Gallery. Mit seiner Arbeit beteiligt er sich aktiv am Kunstmarkt der Zukunft.

Diese Liste ist ein Porträt des Jahres und des Kunstbetriebs. Deswegen geht das auch immer über das sportliche Ranking hinaus, weil die Leserinnen und Leser dann viel besser verstehen können, wie der Kunstbetrieb funktioniert. Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Foto: Monopol

Kunst mehr erleben

Marc Glimcher bewegt sich mit seiner Pace Gallery in einer Welt, die sehr exklusiv ist. In diesem Jahr konnte er beispielsweise Jeff Koons für seine Galerie gewinnen. Er zählt zu den teuersten Künstlern weltweit. Das Sammeln von Kunst sei deshalb auch eher ein „Hobby der Eliten“, sagt Marc Glimcher. Für eine breitere Öffentlichkeit gehe daher der Trend auch in Richtung Kunst zu erleben, anstatt sie zu besitzen. Mit seiner Firma Superblue verkauft Marc Glimcher deshalb Kunsterlebnisse, um sie so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Idee, per Ticket – wie im Kino – Teilhabe an Kunst zu ermöglichen, bedeutet, dass man letztlich von dem Gedanken Kunst als Objekt weggeht und Kunst als geteilten Erlebnisraum sieht. Silke Hohmann, Monopol-Redakteurin Foto: Wolfgang Stahr

In jedem Jahr kürt das Monopol-Magazin ihre Top 100 der einflussreichsten Menschen aus der Welt der Kunst. detektor.fm-Moderatorin Sara Steinert spricht mit Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin und mit Monopol-Redakteurin Silke Hohmann darüber, wie sie auswählen und wie der New Yorker Galerist Marc Glimcher von der Pace Gallery aktiv an der Veränderung des Kunstmarkts mitwirkt.