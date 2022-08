Monopol-Podcast | Finanzierung von Kunst

Abhängigkeiten und wenig Transparenz

Kaum Verträge und Deals per Handschlag – in der Welt der Kunst verschwimmt oft Geschäftliches mit Privatem. Die Künstlerin Sung Tieu beklagt zudem, dass Stipendien und Zuschüsse permanent gekürzt werden. Geldsorgen und finanzielle Abhängigkeiten von ein paar wenigen Galerien und Mäzenen führen dazu, dass sich viele Künstlerinnen und Künstler erst gar nicht trauen, die für sie existentiellen Frage zu stellen, wie etwa: Wie viel darf die Produktion des Werks kosten? Wie hoch ist mein Honorar? Welcher Arbeits- und Zeitaufwand wird von mir für die Produktion erwartet?

Diesen Teufelskreis will Sung Tieu durchbrechen. Sie fordert mehr Transparenz in der Kunstwelt und eine gerechtere Verteilung von Geld. Die Initiative etwas zu verändern, solle von den Künstlerinnen und Künstlern selbst kommen, findet sie, denn nur dann wären die Veränderungen am wirkungsvollsten. Auch Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, sagt:

Es ist wirklich wichtig, dass auch Künstlerinnen und Künstler – aus sich selbst heraus – da neue Wege finden, damit sie nicht immer nur zum Spielball dieses Systems werden. Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopol-Magazin Foto: detektor.fm

Sharing Economy in der Kunst

Gemeinsam mit dem Kurator Nicholas Tammens und dem Studio for Propositional Cinema hat Sung Tieu deshalb die Plattform „Communal Artist Sharing Economy“ – kurz CASE – gegründet. Sie wollen darüber informieren, wie Künstlerinnen und Künstler eigentlich ihr Geld verdienen und machen konkrete Vorschläge für eine faire Bezahlung in Gruppenausstellungen. Die Idee der „Sharing Economy“ – also Räume und Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen – ist nicht neu. Eigentum rückt dabei in den Hintergrund. Ein bekanntes Beispiel ist etwa Car-Sharing. Ein Prinzip auch für die Kunst?



Ich möchte die Kunstwelt als eine Gemeinschaft verstehen, in der es darum geht, dass sich unterschiedliche künstlerische Praxen und vor allem auch Künstler und Künstlerinnen untereinander fördern. Sung Tieu Foto: Diana Pfammatter

