Monopol-Podcast | Jahresrückblick 2023

Jahresrückblick 2023

Sie ist Tradition bei Monopol, die Liste der Top 100 der einflussreichsten Persönlichkeiten, in der Einfluss nicht über Verkaufszahlen oder Auktionserfolge definiert wird, sondern darüber, wer in diesem Jahr besondere Akzente in der Kunstszene gesetzt hat. Es ist eine Liste, die eigentlich schon das ganze Jahr über im Hinterkopf entsteht, erklärt Sebastian Frenzel, stellvertretender Chefredakteur bei Monopol. Sie dient ebenso als Jahresrückblick. Gemeinsam mit einem Beratungsteam, das unter anderem aus Menschen besteht, die Ausstellungen kuratieren, Museen leiten und die Kunstkritik bestreiten, entwickeln sie dann diese Liste.

Es geht um den Versuch, ein Minimum an Filterfunktion darzustellen, ein bisschen Objektivität herzustellen und aus diesem Jahr herauszufiltern, was wichtig war und was bleiben wird. Sebastian Frenzel, stellv. Chefredakteur des Monopol-Magazins Foto: Monopol

Und so ist die Liste der Top 100 ein Jahresrückblick, Inspiration, Ehrung und Anregung zu Diskussionen gleichermaßen, in der auch aktuelle politische Diskurse nicht fehlen.

In den letzten Jahren wurde sehr deutlich, dass Kunst nicht der ästhetisch abgeriegelte Raum ist. Saskia Trebing, Monopol-Redakteurin Foto: Kristin Loschert

„Jeder braucht mindestens ein Fenster“

Es sind Werktitel wie dieser, der die deutsche Künstlerin Isa Genzken berühmt gemacht hat. Für Monopol ist sie in diesem Jahr die Nummer eins der einflussreichsten Künstlerinnen. Zu ihrem 75. Geburtstag schenkte ihr die Neue Nationalgalerie in Berlin in diesem Jahr die Retrospektive “75/75”.

Künstlerinnen und Künstler haben es eher schwer sich auf der Liste zu halten, da sie vor allem durch einmalige Ausstellungen auffallen, während die Menschen hinter den Kulissen des Kunstbetriebs über einen längeren Zeitraum zum Beispiel ein Museum oder eine Galerie mit ihrer Arbeit prägen. Und deswegen tauchen manche Menschen auch mehrere Jahre hintereinander in dieser Liste auf:

Wir haben ein Standbein und ein Spielbein von 50 Positionen. Sebastian Frenzel

Wer bestimmt den Diskurs innerhalb der Welt der Kunst? Und wer hat in diesem Jahr mit einer inspirierenden Ausstellung geglänzt? In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin schauen Aileen Wrozyna mit Elke Buhr, Sebastian Frenzel und Saskia Trebing auf das vergangenen Kunstjahr zurück und nimmt die Liste der Top 100 der wichtigsten Persönlichkeiten aus der Welt der Kunst unter die Lupe.