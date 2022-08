Monopol-Podcast | Jeff Koons

Sara Steinert

Sara Steinert hat sich lange dagegen gesträubt ihrem Ursprungsgefühl zu vertrauen, dass sie eigentlich lieber vor als hinter den Kulissen arbeiten möchte. Davon getrieben hat sie dann Geschichte und Volkswirtschaftslehre an der HU Berlin studiert, nebenbei in Radioredaktionen gejobbt (leider ohne Geld) und im ARD Hauptstadtstudio den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigt. Der Plan: Lieber etwas Bescheidenes mit Köpfchen machen, mit dem man nebenbei noch die Welt retten kann. Ihrem Gefühl aber war das egal und irgendwann hat sie dann nachgegeben und sitzt so seit 2016 bei detektor.fm vorm Mikro, quasselt regelmäßig auf radioeins und moderiert nebenbei schon mal Geburtstagsparties von Dental-Laboren und Bau-Unternehmen. Die Idee von der Weltrettung hat sie trotzdem nicht begraben.