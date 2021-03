Bild: Chiharu Shiota 2021, König Galerie, Exhibition view | Foto: Roman März, VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Monopol-Podcast | Johann König

Offen statt exklusiv

Der Galerist Johann König hat es geschafft, dass halb Berlin ihn kennt – selbst Leute, die sonst nichts mit Galerien am Hut haben. Er will den Kunstmarkt zugänglicher machen. Gelingt ihm das? Und wo eckt er mit seiner Art an?