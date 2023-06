Monopol-Podcast | Liste Art Fair Basel 2023

Alles neu — Liste Art Fair Basel

Die größte Veränderung in diesem Jahr dürfte wohl der Führungswechsel bei der Art Basel sein. Nach 15 Jahren übergibt Marc Spiegler die Leitung an seinen Nachfolger Noah Horowitz. Spiegler hat die Art Basel zu einem globalen Konzern gemacht, erzählt Elke Buhr im Podcast. Mittlerweile gibt es in Miami Beach, Hongkong und Paris Ableger der renommierten Messe. Jede von ihnen hat eine eigene Direktion. Für Basel wird das im kommenden Jahr Maike Cruse sein, die momentan das Gallery Weekend Berlin leitet. Dass sich unter Noah Horowitz in naher Zukunft etwas an den Strukturen der Messe verändern wird, glaubt Elke Buhr nicht, vielmehr müssten sich große Messen mit internationalem Publikum Gedanken über ihre Nachhaltigkeits-Strategie machen. Und was gibt es zu sehen?

Es gibt die Unlimited, das ist der Sektor, wo die ganz großen Installationen sind, die nur ins Museum passen, da sind dieses Jahr große und interessante Projekte dabei. Und es gibt eine neue Sektion, die ist für kuratierte, ältere Kunst da. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins Foto: detektor.fm

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 284 Galerien aus 36 Ländern an der Art Basel teil. 21 von ihnen sind ganz frisch zum ersten Mal mit dabei.

Vom Innen ins Außen

Parallel zur Art Basel findet seit mittlerweile über 20 Jahren auch die Liste Art Fair Basel statt, die von Joanna Kamm geleitet wird. Im Gegensatz zur Art Basel, legt die „Liste“ ihren Fokus vor allem auf jüngere, aufstrebende Galerien und Künstlerinnen und Künstler. Fokus dieser Arbeit ist hier vor allem, die Vernetzung und Gemeinschaft innerhalb der Kunstszene zu stärken. Bei den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern hat Joanna Kamm einen Perspektivwechsel in den vergangenen Jahren beobachtet. Geprägt von der Pandemie, drehten sich viele Werke der vergangenen Jahre um Selbstreflexion, häufig tauchte dort das Wort „Fragilität“ auf, erinnert sich Joanna Kamm.

Das wendet sich wieder nach außen. Das heißt, die Kunst wird wieder politischer und sie nehmen sich wieder viel mehr den Themen an wie Klima, Minderheiten, Diversität, Genderfragen. Also wirklich diese Fragen, die uns sehr extrem bewegen und die durch die Pandemie in den Hintergrund gerückt sind. Joanna Kamm, Direktorin der Liste Art Fair Basel Foto: Gina Folly, Liste Art Fair Basel, 2022.

Heute liest sie hingegen immer öfter das Wort „Blick“ in den Projektanträgen, das sich an den individuellen Kontexten und Lebensrealitäten der Künstlerinnen und Künstler orientiert. Es gehe nicht darum die Perspektive des anderen einzunehmen, erzählt Joanna Kamm, das gehe gar nicht. Vielmehr geht es um die Anerkennung von Diversität, so die Direktorin der Liste Art Fair Basel.

Ich habe so das Gefühl, dass das wirklich eine ganz scharf beobachtende Generation dieses Jahr auf der Liste ist. Joanna Kamm

Kunstsommer in der Schweiz! Seit Montag hat die jährliche Liste Art Fair Basel geöffnet. Parallel dazu beginnt am 15. Juni die Art Basel. Beide Messen sind bis zum 18. Juni geöffnet. In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin sprechen detektor.fm-Moderatorin Aileen Wrozyna und Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr über die Veränderungen bei der Art Basel und Elkes Vorfreude auf die Messe. Außerdem ist die Direktorin der Liste Art Fair Basel Joanna Kamm zu Gast.