Monopol-Podcast | Marcel Duchamp

Kunst, die keine Kunst ist

Ein gewöhnliches Urinal, eine Schneeschaufel oder ein Flaschentrockner – sie alle sind industriell hergestellte Objekte des täglichen Lebens. Der französische Künstler Marcel Duchamp kauft sie im Laden, inszeniert sie in einem neuen Kontext und signiert sie. Er fügt diesen Objekten damit einen neuen Gedanken hinzu und erklärt sie zu Kunstwerken. Mit diesen Readymades stellt Duchamp die Frage: Kann etwas Kunst sein, das eigentlich kein Kunstwerk ist? Eine Definition für Kunst zu finden, auf die sich alle einigen können, das ist sehr schwer. Elke Buhr vom Monopol-Magazin sagt: „Die Definition von Kunst liegt nicht in der Sache, sondern im System“, denn das Kunstsystem entscheide letztendlich darüber, was Kunst ist und was nicht.

Kunst ist ein beständiges Gespräch mit Kunst. Elke Buhr, Chefredakteurin beim Monopol-Magazin Foto: Monopol

Den Verstand kitzeln

Aktuell zeigt das Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main fast 700 Werke von Marcel Duchamp in einer Retrospektive. Kuratorin und Museumsdirektorin Susanne Pfeffer hat Werke aus allen Schaffensphasen des Künstlers zusammengetragen. Silke Hohmann hat die Ausstellung für Monopol besucht und sagt:

Das sind Werke, die wollen deinen Verstand kitzeln, dich lebendig machen und mit dir in Verbindung treten – fast so wie flirten. Silke Hohmann, Monopol-Magazin Foto: Wolfgang Stahr

Duchamps Konzeptkunst steht damit im Gegensatz zur Malerei, die vor allem über das Sehen erfahrbar ist. Seine Kunst wollte darüber hinausgehen.

In der neuen Folge von „Kunst und Leben“ geht es um die Frage: Was ist Kunst? detektor.fm-Moderatorin Sara Steinert spricht mit Elke Buhr und Silke Hohmann vom Monopol-Magazin über den Kunstbegriff von Marcel Duchamp, wie der sich verändert hat und was das für zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen bedeutet. Die aktuelle Ausstellung „Marcel Duchamp“ im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main könnt ihr noch bis zum 3. Oktober besichtigen.