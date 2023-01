Monopol-Podcast | Nan Goldin

Ihr Kampf ist persönlich!

Eigentlich wurde sie nur am Handgelenk operiert. Gegen die Schmerzen bekommt Nan Goldin das Opiat OxyContin verschrieben. Das Mittel ist so stark, dass sie schnell abhängig wird. Nan Goldins jahrelanger Kampf gegen die Sucht wandelt sich schließlich in einen Kampf gegen das Pharmaunternehmen dahinter: Purdue Pharma.

Mit ihrem Unternehmen hat die Familie Sackler Milliarden verdient, Geld, mit dem sich die Familie über Jahrzehnte hinweg in den internationalen Kunstbetrieb eingekauft hat. Über diese Verstrickungen hat der Investigativjournalist Patrick Radden Keefe das Buch „Imperium der Schmerzen“ geschrieben. Er beschreibt Nan Goldins Protest als einen „protest of images“, also einen Protest in Bildern.

Jede Krise braucht eine Vermittlung durch Bilder, damit sie überhaupt eine breite Öffentlichkeit erreichen kann. Und Nan Goldin […] hat sich entschieden, einfach so sichtbar wie möglich zu sein und an den Orten sichtbar zu sein, wo das Geld wohnt, also in den Museen. Saskia Trebing, Redakteurin beim Monopol-Magazin Foto: Kristin Loschert

Heute, 2022, ist Purdue Pharma insolvent und der Name Sackler im Kunstbetrieb geächtet. Das ist ein großer Verdienst von Nan Goldin und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern von P.A.I.N.

Ausblick ins Kunstjahr 2023

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele gute Ausstellungen von tollen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Hier findet ihr eine Liste mit Empfehlungen von Elke Buhr:

In der neuen Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, sprechen detektor.fm-Moderatorin Sara Steinert und Saskia Trebing vom Monopol-Magazin über die Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin und ihren Kampf gegen die Milliardärsfamilie Sackler. Und im zweiten Teil der Folge verrät Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr, was wir in diesem Jahr in Sachen Kunst auf keinen Fall verpassen dürfen.