Was läuft heute? | Mord im Auftrag Gottes, Fast & Furious 9, Parallele Mütter

Mord im Auftrag Gottes

Andrew Garfield spielt in der True-Crime-Mini-Serie „Mord im Auftrag Gottes“ den Polizei Detective Jeb Pyre. Pyre muss Mitte der 80er Jahre den Mordfall an einer Mutter und ihrer Tochter aufklären. Die Spur führt ihn in die Glaubensgemeinde der Familie. Als Vorlage dient der gleichnamige Roman des amerikanischen Autor Jon Krakauer. „Mord im Auftrag Gottes“ gibt es auf Dinsey+.

Fast & Furious 9

Im mittlerweile neunten Teil der Filmreihe sind Vin Diesel und seine „Familie“ nicht nur wieder in dicken Karren unterwegs, sondern müssen sich auch gegen Doms lange verschollenen Bruder zur Wehr setzten. Neben John Cena als Jakob Toretto sind auch alte Figuren wie Han wieder am Start. Mit über 2 Millionen Besuchern und Besucherinnen war der neunte Teil der dritt-erfolgreichste Film 2021 in Deutschland. „Fast & Furious 9“ gibt es auf Prime Video.

Parallele Mütter

In dem Drama „Parallele Mütter“ wird die Geschichte der erfolgreichen Fotografin Janis und der jungen Ana erzählt. Beide Frauen werden ungeplant schwanger und landen zufälligerweise im selben Krankenhaus. In den Monaten nach der Geburt hat Janis immer mehr das Gefühl, dass ihre Tochter möglicherweise bei der Geburt vertauscht wurde.

Janis wird von Penélope Cruz gespielt. Diese Rolle ist ihre siebte Zusammenarbeit mit dem spanischen Regisseur Pedro Almodóvar. „Parallele Mütter“ gibt es auf WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.