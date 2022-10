N99 | Ahmad Mansour über politischen Islamismus

Gegen die Extreme

Geboren wurde Ahmad Mansour 1976 in Israel. Seit achtzehn Jahren lebt der arabische Israeli in Deutschland. An der Humboldt-Universität zu Berlin schloss Mansour sein Psychologiestudium mit dem Diplom ab. Seine Arbeit hat Mansour dem Engagement gegen Antisemitismus und Extremismus gewidmet. Ende 2017 gründete er das Mansour-Institut für Demokratieförderung und Extremismusprävention („Mind Prevention“), das unter anderem zu Themen wie Islamismus oder Radikalisierung Schulungen anbietet.

Für seine Arbeit wurde Mansour mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: etwa dem Moses-Mendelssohn-Preis zur Förderung der Toleranz oder dem Menschenrechtspreis 2019. 2022 erhielt er das Bundesverdienstkreuz. In der Öffentlichkeit gilt er als Experte für Extremismusbekämpfung. Als freier Autor schreibt er für Zeitungen und veröffentlicht Bücher. 2015 erschien sein Bestseller „Generation Allah. Warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen“. 2018 veröffentlichte er seinen „Klartext zur Integration. Gegen falsche Toleranz und Panikmache“. Nun ist sein neues Buch erschienen: „Operation Allah — Wie der politische Islam unsere Demokratie unterwandern will“.

Es gibt Akteure, die im Deckmantel der Integrationsarbeit versuchen, Einfluss auf Jugendliche zu nehmen, um eine Parallelgesellschaft aufzubauen. Ahmad Mansour, Islamismusexperte

Islam ist nicht gleich Islam

„Das Schlimmste für den radikalen Islam wäre ein europäisch geprägter Islam mit demokratischen Werten. Deshalb brauchen wir genau den.“ Der Bestseller-Autor und Experte in Sachen Radikalisierung und Extremismus Ahmad Mansour legt seinen Plan für einen wirksamen Kampf gegen Islamismus in Deutschland vor. Für Ahmad Mansour, Autor des Bestsellers „Generation Allah“, ist der Islam in Deutschland eine Konsequenz einer vielfältigen Gesellschaft, die weder zelebriert noch verteufelt werden sollte. Doch wir müssen genau hinsehen: Es gibt Islamisten, die etwa politische wie wissenschaftliche Institutionen unterwandern und dabei vorgeben, sich für Integration einzusetzen. Doch sie wollen unsere Gesellschaft umformen. Es sind falsche Freunde. Der Islamismusexperte Ahmad Mansour zeigt die Versäumnisse der Politik auf und fordert von ihr, endlich zu handeln und entschieden für die Werte unserer Gesellschaft einzutreten: mit konkreten Maßnahmen, die vom Wohnungsbau bis zur Schulpolitik reichen. „Operation Allah“ ist ein engagiertes und mutiges Plädoyer für eine säkulare Zukunft. — S. Fischer Verlage

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Lars Feyen erklärt der Islamismusexperte Ahmad Mansour, wie dem politischen Islam entschieden begegnet werden kann, ohne dabei selbst in Extreme zu verfallen.