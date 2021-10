N99 | Aladin El-Mafaalani über Jasmina Kuhnkes Absage und Rassismus

Bücher für mehr Gerechtigkeit

Aladin El-Mafaalani ist 1978 im Ruhrgebiet geboren worden. Er ist Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück. Lehr-Erfahrung sammelt El-Mafaalani allerdings nicht nur an der Universität. Bevor er eine Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Münster übernimmt, unterrichtet er am Berufskolleg Ahlen. Auch in der praktischen Politik sammelt Aladin El-Mafaalani als Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf Erfahrungen. In seinem letzten Buch „Mythos Bildung“ widmete sich El-Mafaalani dem Thema Ungerechtigkeit im Bidungssystem. Mit seinem aktuellen Buch „Wozu Rassismus?“ will El-Mafaalani nun über die Grenzen von Universitäten hinaus auf das Thema Rassismus aufmerksam machen und wirbt gleichzeitig für einen gelasseneren Umgang mit dem Thema. Als politisches Zeichen kritisiert er die Buchmessen-Absage von Jasmina Kuhnke, kann sie auf persönlicher Ebene nachvollziehen.

Wir sind 2021 in einer Situation, in der dieser riesige Fortschritt dazu geführt hat, dass wir das Problem heute sehr gut sehen. Gelöst ist es noch lange nicht, aber wir sehen das Problem. Aladin El-Mafaalani

Was man über Rassismus wissen sollte

Seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis 2020 wird auch in Deutschland offen, kontrovers und hitzig über Rassismus debattiert. Wie funktioniert Rassismus, wem dient er und wozu? Dieses Buch gibt einen Überblick über die Begriffsverständnisse, die Geschichte und die Gegenwart dieser prägenden menschenfeindlichen Herrschaftsideologie. Dabei werden die jüngsten Entwicklungen und Diskurse unter die Lupe genommen und eingeordnet. Wie definiert man Rassismus, wann ist er entstanden, wie hat er sich bis heute gewandelt? Woran kann man erkennen, ob eine Handlung oder eine Aussage rassistisch ist? Was ist der Unterschied zwischen strukturellem und institutionellem Rassismus – und warum sollte man das wissen? Wie wird Rassismus von Betroffenen wahrgenommen? Welche Verantwortung haben pädagogische Institutionen?

Aladin El-Mafaalani forscht seit über zehn Jahren über Rassismus, Diskriminierung und soziale Ungleichheit und fasst in diesem Buch den Stand der Diskussion allgemeinverständlich zusammen. – Kiwi Verlag

Buchmessen-Absage von Jasmina Kuhnke



detektor.fm-Moderator Christian Bollert hat mit Aladin El-Mafaalani am Buchmesse-Sonntag digital über die Buchmessen-Absage von Jasmina Kuhnke und sein neues Buch „Wozu Rassismus?“ gesprochen.