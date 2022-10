N99 | Alexa Hennig von Lange über das Leben ihrer Großmutter

Durch und durch Schriftstellerin

Alexa Hennig von Lange, geboren 1973, hat bereits im Alter von acht Jahren mit dem Schreiben begonnen. Mit 13 Jahren hat sie erste Kurzgeschichten rund um das Thema „Kindheit“ verfasst. Damit war für sie früh klar, dass sie Schriftstellerin werden möchte. 1997 konnte sie schließlich ihr Debüt mit dem Roman“Relax“ feiern, der sie zu einer der erfolgreichsten Autorinnen ihrer Generation gemacht hat. In den kommenden Jahren lässt Hennig von Lange diesem Erfolg zahlreiche weitere Romane folgen, die in viele Sprachen übersetzt werden. 2002 hat sie den Deutschen Jugendliteraturpreis erhalten. Nun greift sie für ihr neues Buch auf Erlebtes ihrer Großmutter zurück. „Die karierten Mädchen“ ist der erste Band einer Romantrilogie.

Es ist ein Roman und nicht das Leben meiner Großmutter. Ich habe die Erzählungen meiner Großmutter genutzt, um daran etwas zu fiktionalisieren und sichtbar zu machen. Alexa Hennig von Lange

Erinnerungen auf Kassette

Blind und mit über neunzig Jahren beginnt Klara, ihre Erinnerungen auf Kassette aufzunehmen. Auf der Suche nach dem Menschen, der sie einmal war, vertraut sie den Bändern ein Geheimnis an, von dem nicht einmal ihre Kinder etwas wissen. Ist ihre Familie bereit für die wahre Geschichte ihres Lebens?

Siebzig Jahre zuvor: Die junge Klara ist überglücklich. Mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929 bekommt sie eine Stelle als Lehrerin in einem Kinderheim in Oranienbaum. Als dort eines Tages Tolla, ein einjähriges Mädchen, abgegeben wird, fühlt sich Klara ihm auf Anhieb stark verbunden. Doch bald spitzt sich die wirtschaftliche Lage des Heims zu. Klara, die das Haus inzwischen leitet, sucht die Nähe der neuen nationalsozialistischen Machthaber in der Hoffnung auf Rettung. Zu spät erkennt sie, mit wem sie sich eingelassen hat. Die Nationalsozialisten wollen aus dem Heim eine Ausbildungsstätte für junge Frauen machen, in der Klara ihren Schülerinnen die Liebe zu Volk und Kind vermitteln soll, statt sie zu eigenständig denkenden Menschen zu erziehen. Gleichzeitig ist sie unter der Hakenkreuzflagge und den ständigen Besuchen der Nazi-Funktionäre plötzlich selbst in Gefahr: denn Tolla, das Waisenmädchen, das inzwischen wie eine Tochter an Klaras Seite lebt, ist jüdischer Herkunft.

›Die karierten Mädchen‹ ist der erste Band einer Trilogie, die vom Ende der Zwanziger- bis in die Sechzigerjahre reicht. Sie ist inspiriert von den Lebenserinnerungen von Alexa Hennig von Langes Großmutter, die diese im hohen Alter auf mehr als 130 Tonbandkassetten aufgenommen hat. – DuMont

detektor.fm-Moderatorin Alea Rentmeister spricht mit Alexa Hennig von Lange über ihren Roman „Die karierten Mädchen“ und die Aufzeichnungen der Lebensgeschichte ihrer Großmutter.