N99 | Aminata Touré über deutsche Debattenkultur

Mut zu Mehr haben

Aminata Touré ist gebürtige Neumünsterin und seit 2012 Mitglied bei der Grünen Jugend. Zwei Jahre später hat sie bereits zwei weitere politischer Ämter inne: Abgeordnete seit 2017, sowie Vizepräsidentin des Schlewsig-Holsteinischen Landtags seit 2019. Die 29-Jährige ist die erste afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin in Deutschland. Aminata Touré setzt sich in ihrer Fraktion insbesondere für Migration, Antirassismus und Gleichstellung ein.

Wir führen oft eine Debatte darüber, ob man von einem rassistischen Vorfall sprechen kann, und nicht über die Tatsache als solche. Diese Debattenführung müssen wir viel selbstkritischer reflektieren, um alte Denkmuster zu durchbrechen. Aminata Touré

Die Macht der Vielfalt

Was in diesem Land anders werden muss. Aminata Touré verbrachte die ersten Jahre ihres Lebens in einer Unterkunft für Geflüchtete, heute ist sie Vizepräsidentin eines Landtags. Dass sich dieser Satz wie eine Heldinnengeschichte liest, zeigt, dass wir noch nicht in einer offenen und gleichberechtigten Gesellschaft leben. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Aminata Tourés Eltern flohen 1992, kurz vor ihrer Geburt, aus Mali. Im selben Jahr, während sie mit ihrer Familie in einer Flüchtlingsunterkunft lebte, brannten in Deutschland eben solche Häuser. Und das nicht zum letzten Mal. Ihr Buch handelt vom Aufwachsen als Schwarze Frau in einer Gesellschaft, die immer noch Mühe hat, ihren eigenen Rassismus zu erkennen, aber auch vom Weg in die Politik, von Erfolgen und vom Scheitern – nicht, um zu sagen, dass es schwer oder einfach war, sondern, um zu sagen, was in diesem Land anders werden muss. Politik kann mehr sein als Machterhalt und die Verwaltung der Zustände. Ein Aufruf an junge und diverse Menschen, in die Institutionen zu gehen, um die Politik und unser Zusammenleben zu verändern. – Kiwi

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Aminata Touré über ihr Debüt „Wir können mehr sein“.