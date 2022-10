N99 | Andrej Murašov über die Tristheit von Bielefeld und die Doppeldeutigkeit von Gold

Zwischen Rap und Literatur

Andrej Murašov, Jahrgang 1983, ist in Bielefeld aufgewachsen und lebt heute in München. Er hat slowenische, russische und deutsche Wurzeln. Studiert hat er allgemeine Literaturwissenschaft, Anglistik und Slawistik. In der Rap-Szene ist er auch unter dem Namen „Partizan“ bekannt. So hat er bereits als Rapper und Beatproduzent in Städten wie Ljubljana, Budapest und Sarajevo performt. Neben dem Musikbusiness ist Murašov als promovierter HipHop-Scholar, Dozent und freier Schriftsteller tätig. Nun ist sein erster Roman „Alles Gold“ mit eigenem Soundtrack erschienen.

Der Underdog-Status, den die Charaktere im Buch haben, trifft auch auf Bielefeld selbst zu. Es besteht ein starkes Selbstbewusstsein, das sich aber gerade auch aus einem „Nicht-Gesehen-Werden“ ergibt. Andrej Murašov

Träume fünf junger Underdogs

„Alles Gold“ erzählt die Geschichte fünf junger Underdogs aus Bielefeld. Sie stehen im Abseits, zwischen den Kulturen und doch voll im Leben, das bitter schmeckt und zugleich voller Verlockungen ist. Artur und Kazim träumen von einer Karriere als Rapstars, Nejla träumt in manchen Nächten noch immer von den Schrecken des Bosnienkriegs, Dilek von der Freiheit und Bobbys Leben ist einfach so verrückt, dass er sich manchmal fragt, ob das alles nicht vielleicht bloß ein Traum ist.

Andrej Murašovs Roman handelt von Freundschaft, Liebe, dem Verlorensein und der Hoffnung auf Glück, auch wenn die Dinge gerade alles andere als glänzend laufen. – Katapult

detektor.fm-Moderator Lars Feyen spricht mit Andrej Murašov über seinen Debütroman „Alles Gold“ und die Jugend im tristen Bielefeld.