N99 | Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels über ihre Ideen und Vorstellungskräfte

Humorvolles Erzählduo

Bernhard Hoëcker ist 1970 geboren. Nach zahlreichen Auftritten als Unterhalter auf Kindergeburtstagen ist Hoëcker regelmäßig in Comedy- und Improvisationstheatern auf der Bühne zu sehen gewesen. Ab Ende der 90er-Jahre wurde er einem breiten Fernsehpublikum mit der TV-Parodie „Switch“ bekannt. Seitdem ist er Teil zahlreicher Fernsehsendungen gewesen, unter anderem der Quiz-Show „Wer weiß denn sowas?“. Außerdem ist Hoëcker prominenter Gast in Talkshows, in denen er sich immer wieder zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußert.

Eva von Mühlenfels ist 1979 geboren und in Mannheim aufgewachsen. Nach ihrem Anglistikstudium ist sie zum Fernsehen nach Köln gekommen. Hier hatte sie als Producerin verschiedene Unterhaltungsformate zu verantworten, die unter anderem mit dem Comedy- und Grimmepreis ausgezeichnet wurden. 2021 hat sie gemeinsam mit Bernhard Hoëcker das Kinderbuch „Was macht Püüüp?“ veröffentlicht. Nun erscheint das Kinderbuch „Das Katzenhuhn“ von Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels.

Wenn wir miteinander sprechen und Ideen austauschen, dann ist das sehr lebendig. Eva von Mühlenfels

Abenteuerliche Geschichten vom Bauernhof

Zum Heldsein ist es nur ein Katzensprung – Geschichten über tierische Freunde von Bernhard Hoëcker für Kinder ab 5 Jahren.

Alles beginnt an einem ruhigen Tag auf dem Bauernhof. Huhn Timme entdeckt einen Katzenumhang auf dem Heuboden, neugierig wirft er ihn sich über – und plötzlich ist alles anders: Er sieht schärfer, er hört besser, er kann riesige Sprünge machen. Und er spürt ganz neue Kräfte in sich. Aus dem scheuen Timme ist ein selbstbewusstes Huhn geworden, Timme ist ab jetzt das Katzenhuhn! Mit Umhang, Mut und jeder Menge guter Freunde springt das Katzenhuhn von einem Abenteuer ins nächste – humorvoll und warmherzig erzählt von Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels. Und eines ist am Ende sicher: In jedem noch so kleinen Huhn steckt etwas Besonderes, man muss sich nur trauen, loszuspringen!

Acht hühnerstarke Vorlesegeschichten in idealer Vorleselänge (ca. 10 Minuten), mit vielen fröhlichen Bildern von Dominik Rupp. – Thienemann-Esslinger

In dem Buch geht es auch darum, dass mehr in uns steckt, als wir denken. Es braucht nur eine äußere Begebenheit, die uns diese Kräfte entdecken lässt. Bernhard Hoëcker

detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle spricht mit Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels über ihr gemeinsames Kinderbuch „Das Katzenhuhn“ und über die Vorstellungskraft von Erwachsenen und Kindern.