N99 | Christian Dittloff über den Abschied von seinen Eltern

Verluste verarbeiten

Christian Dittloff studiert zunächst Anglistik und Germanistik in Hamburg, dann Literarisches Schreiben in Hildesheim. Sein erster Roman „Das Weiße Schloss“ erscheint 2018. Darin entwirft Dittloff ein Szenario, das teils elitär, teils dystopisch ist: Um Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, können Eltern ihre Kinder von ausgewählten Leihmüttern großziehen lassen und dann am Wochenende im sogenannten Weißen Schloss besuchen.

In dem Jahr, in dem sein Romandebüt erscheint, passiert in Christian Dittloffs Leben aber noch etwas anderes, etwas ganz Elementares: Sein Vater stirbt und kurz darauf seine Mutter. Diese Verluste verarbeitet er in seinem zweiten Buch „Niemehrzeit“.

Der Tod der eigenen Eltern eint uns alle zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt. Diese Geschichte wird oft erzählt, aber Trauer ist ein individuelles Thema. Ich glaube, dass es eine Vielzahl von Erzählungen geben kann. Ich selber habe nach dem Tod meiner Eltern 20, 30 Bücher darüber gelesen – und mich nicht gelangweilt. Christian Dittloff

„Niemehrzeit“ – worum geht’s?