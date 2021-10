N99 | Christian Montag über Soziale Medien

Die Auswirkungen von Sozialen Medien

Christian Montag ist Professor für Molekulare Psychologie an der Universität Ulm und lehrt zudem als Visiting-Professor an der Universit of Electronic Science and Technology of China (UESTC) in Chengdu, China. Nachdem er Psychologie in Gießen studiert hat, schloss sich seine Promovierung und Habilitierung an der Universität in Bonn an. Dabei konzentrieren sich seine Forschungsaktivitäten auf die biologischen Grundlagen der Persönlichkeit und die Psychoinformatik. 2018 ist bereits das Buch Homo Digitalis von Montag erschienen. Außerdem diskutiert er regelmäßig unter anderem in ARD, ZDF und RTL, SPIEGEL, Der Standard und The New York Times über die sozialpsychologischen Auswirkungen von Social Media-Plattformen .

Wir müssen Plattformen schaffen, die durchlässig sind. Wo ich plattformübergreifend kommunizieren kann. Das sind die großen Themen, die uns in Zukunft umtreiben werden, wenn wir über Social Media sprechen. Christian Montag

Das zweischneidige Schwert der Digitalisierung

Die großen Internetunternehmen tun alles, damit wir als Nutzende im Netz versinken. Wir unterschätzen regelmäßig unsere Verweildauer auf den Online-Plattformen und hinterlassen eine Unzahl digitaler Fußabdrücke, die die Tech-Firmen reich machen. Online-Plattformen wie auch Computerspiele haben jedes natürliche Ende abgeschafft, umgekehrt wird unser Lebensalltag durch die digitalen Dauerunterbrechungen zunehmend fragmentiert. Als Psychologe erörtert Christian Montag die Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften mit problematischem oder suchtähnlichem Nutzungsverhalten einhergehen. Aus wissenschaftlicher Perspektive diskutiert er neueste Entwicklungen wie „Internet der Dinge“ oder den Einsatz von Apps, von digitalen Plattformen und KI in der Psychologie und Medizin. Detailliert geht er aber auch auf aktuell besonders dringliche Themen wie Filterblasen und Fake News ein, die eng mit dem Daten-Geschäftsmodell der Tech-Unternehmen verknüpft sind. Seine Vorschläge, wie wir digital unsere Selbstständigkeit wahren können, sind ebenso neu wie praktikabel. – Blessing

detektor.fm-Moderator Claudius Nießen spricht mit Prof. Dr. Christian Montag über sein neues Buch „Du gehörst uns! Die psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat & Co.“.