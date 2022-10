N99 | Christoph Biermann über sein Buch „Um jeden Preis“ und den Krieg in der Ukraine

Fußball, Fußball, Fußball

Christoph Biermann ist einer der renommiertesten Fußballexperten Deutschlands. Der 1960 in Krefeld geborene Biermann arbeitet heute als Journalist. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und beim Spiegel sowie Reporter beim Fußballmagazin 11Freunde. Außerdem hat er zahlreiche Bücher über den Fußball veröffentlicht: „Die Fußball-Matrix“, „Wenn wir vom Fußball träumen“ und „Wir werden ewig leben“. Jetzt hat er wieder ein Buch veröffentlicht: „Um jeden Preis – Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute“.

Die Macher der Super-League wollen immer noch alles haben. Christoph Biermann

Erfolgsgeschichten, Abgründe und Widersprüche

Im Jahr 1992 ändert sich im Fußball alles: Die Champions League wird gegründet. In Deutschland startet mit „ran“ das neue Zeitalter des Fernsehfußballs. In England entsteht die Premier League, die heute global erfolgreichste Fußballliga. Es beginnt das Goldene Zeitalter des modernen Fußballs. In neuen Stadien spielen Super-Teams mit Super-Spielern unter der Anleitung visionärer Super-Trainer für ein global wachsendes Publikum. Doch die Erfolgsgeschichte ist von Beginn an durchsetzt von großem Unbehagen und Entfremdung. Alles wird zur Ware: Vereine und Ligen, Spieler und selbst die Emotionen der Fans. Derweil erodiert der sportliche Wettbewerb und bringt die immer gleichen Seriensieger hervor. Nach drei Jahrzehnten gipfelt die Entwicklung 2021 im Versuch, eine exklusive „Super League“ zu gründen. Der Krieg in der Ukraine offenbart die geopolitischen Verstrickungen des Fußballs, und die Weltmeisterschaft im Winter 2022 in Katar offenbart den moralischen Ausverkauf des Weltfußballverbandes FIFA. Christoph Biermann legt die Abgründe und Widersprüche einer Blütezeit offen, in der sich der Fußball inzwischen komplett verfangen hat. Und er versucht, Wege aus dem Dilemma zu zeigen. – Kiepenheuer & Witsch

detektor.fm-Moderator Christian Bollert spricht mit Christoph Biermann über sein Buch „Um jeden Preis – Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute“ und den Krieg in der Ukraine.