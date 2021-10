N99 | Detlef Büttner und Dr. Leif Göritz über CONTENTshift

Claudius Niessen

Claudius Nießen hat nach Stationen als Reporter für den Westdeutschen Rundfunk und die Verlagsgruppe Handelsblatt am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig Literarisches Schreiben studiert, aber eigentlich eine ausgeprägte Vorliebe für Zahlen. Die setzt er nach Tätigkeiten als Geschäftsführer der Freien Akademie der Künste zu Leipzig und am Deutschen Literaturinstitut heute vor allem in seiner Rolle als Gesellschafter und Prokurist für detektor.fm ein. Weil er neben der Entwicklung neuer Geschäftsfelder dann aber doch auch wieder ein ausgesprochenes Faible für journalistische Inhalte hat, ist er an der Konzeption und Umsetzung der Medientage Mitteldeutschland ebenso maßgeblich beteiligt wie an verschiedenen unserer Podcastproduktionen. Zu hören ist er dabei zum Beispiel täglich bei „Was läuft heute?“