N99 | Die Content-Start-ups des Jahres 2021

Das CONTENTshift-Finale 2021

Das europaweite Pilotprojekt CONTENTshift vernetzt innovative Start-ups mit traditionellen Verlagsunternehmen für zukünftige Modellprojekte in der Buchbranche. Seit 2016 findet jedes Jahr die Siegerehrung des „CONTENTshift Start-up des Jahres“ auf der Buchmesse in Frankfurt statt.

In diesem Jahr sind gleich zwei innovative Unternehmen als Gewinner ausgezeichnet worden. Die Sieger-Start-ups von CONTENTshift 2021 heißen: READ-O und BotTalk.

BotTalk stellt sich vor

Wer kennt es nicht: Man lässt den Tab mit einem interessanten Artikel offen mit dem Vorhaben, ihn später zu lesen – und findet nie die Zeit dafür. Hier kommt BotTalk ins Spiel: Die Text-to-Speech-Software konvertiert Texte automatisch in Audiodateien, um diese unterwegs hören zu können. Keine ganz neue Idee, aber: „Mehr als zwei Minuten kann man bei anderen Lösungen nicht gut zuhören, weil zum Beispiel die Bildunterschriften ebenfalls vorgelesen werden“, sagt Mitgründer Andrey Esaulov. Außerdem lasse bei bekannten Software-Angeboten die Qualität der Stimmen zu wünschen übrig, während sie bei BotTalk sehr nahe an menschlichen Sprecher:innen sei. 26 Sprachen werden bisher angeboten, darunter Arabisch in drei Varianten, Kantonesisch und Urdu, für manche gibt es sogar Kinderstimmen. – BotTalk



Wir haben gemerkt, dass das Audioangebot nicht den Bedarf deckt. Nur ungefähr fünf Prozent der Bücher werden vertont. Uns zeichnet aus, dass wir so human klingen, dass man kaum einen Unterschied merkt. Andrey Esaulov, BotTalk

Das Start-up READ-O

Wie durchblicken in dem Meer an Neuerscheinungen? Soll man Bestsellerlisten vertrauen, Empfehlungen von Freund:innen oder dem Feuilleton? Es muss noch einen anderen Weg geben, um das perfekte Buch zu finden, dachte sich Jonathan Mondorf, dessen Vater selbst Autor ist. Und so kam er auf die Idee für READ-O. READ-O ist eine App, die Leser:innen mit dem passenden Buch „matcht“, ein ganz ähnliches Prinzip, wie man es von Dating-Apps kennt. Ben Kohz, der zu dem fünfköpfigen Gründerteam gehört, erläutert: „Wir haben eine KI geschrieben, die im Internet zugängliche schriftliche Rezensionen analysiert und Themen und Emotionen identifiziert.“ User:innen der App können neben bevorzugten Sujets mit Reglern auswählen, wie traurig, nüchtern, spannend oder anspruchsvoll ihre nächste Lektüre sein soll. „Dann werden Titel mit Trefferquoten vorgeschlagen. Zum Beispiel: Dieses Buch passt zu 90 Prozent.“ – READ-O



Wenige Bücher werden total viel verkauft und über 90 Prozent der Bücher verschwinden unter der Oberfläche. Das finden wir total schade, weil unter diesen Büchern so viele Schätze sind. Ben Kohz, READ-O

detektor.fm-Moderator Claudius Nießen spricht mit den frisch gekürten Siegern Andrey Esaulov von BotTalk sowie Ben Kohz von READ-O über ihre Start-ups.