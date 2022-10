N99 | Elke Heidenreich über Entdeckungsreisen

Vielseitige Autorin

Elke Heidenreich ist 1943 im hessischen Korbach geboren und aufgewachsen in Essen. Die Autorin, die sich in der ganzen Welt zuhause fühlt, lebt heute in Köln. Sie ist studierte Germanistin und Theaterwissenschaftlerin, hat eine journalistische Laufbahn eingeschlagen und machte sich in Funk und Fernsehen einen Namen — sowohl als Kabarettistin als auch als Literaturkritikerin und langjährige Moderatorin der Literatursendung „Lesen!“ im ZDF. Da sie sich neben der Literatur auch für Musik begeistert, war sie auch als Opern-Librettistin tätig. Als Schriftstellerin ist sie seit 1992 bekannt. 2021 wurde sie für ihre zahlreichen Romane und Erzählungen mit dem Ernst-Johann-Literaturpreis ausgezeichnet. Heidenreichs neuestes Werk „Ihr glücklichen Augen“ stellt sie dieses Jahr auf der Buchmesse vor.

Es ist nicht wichtig, alles zu besichtigen, sondern einen Ort so kennenzulernen, dass er mit dem eigenen Gefühl etwas macht. Elke Heidenreich, Schriftstellerin, Literaturvermittlerin, Journalistin, Kabarettistin, Opern-Librettistin

Vielseitiges Reiseglück

Elke Heidenreich ist in ihrem Leben sehr viel gereist: von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika, und überall hat sie sich umgesehen. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in den Reiseführern steht. Nein, sie hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor allem diejenigen Orte geliebt, die ihr etwas ganz Eigenes, Neues schenken konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, und einmal vermasselt ein Hund einfach eine Stadt wie Florenz. Und überall spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die Menschen in den fremden Ländern und Städten. Eine wunderbare Entdeckungsreise! — Hanser Literaturverlage.

detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew bespricht mit Elke Heidenreich, wie man Orte ganz für sich selbst entdeckt.