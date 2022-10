N99 | Enes Kanter Freedom über politischen Aktivismus und Sport

Rebellischer Sportler

Enes Kanter Freedom ist 30 Jahre alt und Basketballspieler. Er wurde 1992 in Zürich geboren, wuchs in der Türkei auf, wo er in der Nationalmannschaft spielte, bis er 2009 in die USA zog. 2021 erhielt er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft sowie den Beinamen Freedom. Seit Jahren setzt sich ehemalige NBA-Profi für Menschenrechte ein. Er nutzt seine Prominenz, um auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen und sich gegen Autokraten auszusprechen. So übte er auf Twitter scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. 2017 wurde ihm dafür sein türkischer Pass entzogen. Kanter erhielt öffentliche Todesdrohungen. Auch seine Familie in der Türkei geriet in Schwierigkeiten. Sein Vater wurde verhaftet, die Eltern gezwungen, sich öffentlich von ihrem Sohn zu distanzieren und sich für seine Tweets zu entschuldigen. Seit 2021 richtet Kanter seinen Protest auch gegen China und fordert Freiheit für Uiguren, für Tibet, Taiwan und Hongkong. Für das Spiel seines ehemaligen Vereins Boston Celtics gegen die Knicks trug Kanter Schuhe bemalt mit den Farben der tibetischen Flagge und der Aufschrift „Free Tibet“.

If your mother or daughter were in torture every day – would you still pick your money and business over your morals, principals and values? Enes Kanter Freedom, Profi-Basketballer

Freiheitskampf wird zum Verhängnis

Sein Engagement kostete Kanter seine Karriere. Nach Ende seines Vertrages bei den Boston Celtics ging er zu den Houston Rockets, die Kanter kurzerhand aus dem Team warfen. Damit flog er auch aus der NBA. Es gibt zwar keine offizielle Begründung für den Ausschluss aus der Liga. Doch die Vermutung liegt nahe, dass seine Kritik an China der Grund dafür ist. Houston Rockets hat eine große Fangemeinde in China. Außerdem hatte Kanter für Millioneneinbussen für die NBA und seine Clubs gesorgt. Wie auch seine Spiele bei den Celtics nicht in der Türkei ausgestrahlt wurden, so wurden auch seine NBA-Spiele nicht mehr in China nicht mehr ausgestrahlt, nachdem er öffentlich gegen Xi Jinping Stellung bezogen hatte. Auf dem „Geneva Summit for Human Rights and Democracy“ wurde Kanter der „Courage Award 2022“ verliehen. Ein Menschenrechtspreis, den auch schon Alexej Nawalny erhalten hat

Warum bereit seine Basketball-Karriere aufzugeben, wie das von seinen Mitspielern wahrgenommen wird und über die Bedeutung von Freiheit sprechen detektor.fm Moderator Christian Bollert und Basketballspieler Enes Kanter Freedom auf der Frankfurter Buchmesse.