N99 | Florence Brokowski-Shekete über Alltagsrassismus

Schwarz? Weiss?

Florence Brokowski-Shekete kam 1967 in Hamburg zur Welt, als Tochter nigerianischer Eltern. Aufgewachsen ist sie bei einer Betreuerin in Buxtehude, die zu ihrer Mutter wurde. Offiziell adoptiert wurde sie erst mit 21 Jahren. Immer wieder war sie als Kind mit dem Gefühl konfrontiert, nicht dazuzugehören und sich anpassen zu müssen. Sie studierte Lehramt, arbeitete als Schulleiterin und Schulrätin. Heute ist sie Schulamtsdirektorin in Mannheim in Baden-Württemberg. Außerdem ist sie selbstständige Kommunikationstrainerin. Dafür hat sie die Agentur FBS intercultural communication gegründet. Seit 1997 berät sie als Coach und Trainerin zahlreiche Unternehmen und Institutionen. An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat sie Lehraufträge zum Thema »Diskriminierungssensible Pädagogik im Bildungskontext«. Mit Marion Kuchenny zusammen spricht sie in dem Podcast »Schwarzweiss«, über Erfahrungen von Alltagsrassismus und wie man damit umgehen kann. Darum geht es der Autorin auch in ihrem neuen Buch „Raus aus den Schubladen“, das sie auf der Frankfurter Buchmesse vorstellt.

Ich möchte Schwarze Menschen in Deutschland sichtbar machen, die in dieser Gesellschaft leben und arbeiten. Florence Brokowski-Shekete, Schuldirektorin, Autorin, Kommunikationstrainerin

Raus aus den Schubladen!

Florence Brokowski-Shekete hat für ihr neues Buch mit 12 Schwarzen Deutschen aus verschiedensten Berufen über ihr Leben gesprochen – vom Metzgermeister in Speyer über den ostfriesischen Kfz-Mechaniker bis zur Gynäkologin in Saarbrücken. Wie sieht ihr Alltag aus? Welche Erfahrungen machen sie als Schwarze Menschen in Deutschland? Nach dem Motto »Raus aus den Schubladen!« lädt Florence Brokowski-Shekete dazu ein, verschiedene Lebenswege kennenzulernen, etwas über Alltagsrassismus zu erfahren, den Schwarze Menschen nach wie vor erleben, und den eigenen Horizont zu erweitern. Ein wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung und zum Empowerment von Schwarzen in Deutschland, aber auch zur Verständigung. Die vielen positiven Reaktionen auf ihre Autobiografie „Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen“ verdeutlichten Florence Brokowski-Shekete, wie solche Innensichten gegenseitiges Verständnis fördern und Mut machen können. – Orlanda

Welchen rassistischen Verhaltensweisen Schwarze Menschen in ihrem Alltag ausgesetzt sind, wie sie damit umgehen und was sich gegen Schubladendenken tun lässt, fragt detektor.fm-Moderatorin Alea Rentmeister Florence Brokowski-Shekete.