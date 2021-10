N99 | Jo Lendle über seinen Großonkel im NS-Regime

Ahnenforschung in dunklen Zeiten

Jo Lendle wurde 1968 geboren und studierte Kulturwissenschaften und Literatur in Hildesheim, Montreal und Leipzig. Heute arbeitet Lendle für den Hanser Verlag als Verleger und schreibt selbst Romane bei der Deutschen Verlags-Anstalt. Für sein neues Buch „Eine Art Familie“ wechselt der Verleger und Autor zum Penguin Verlag. Lendle durchwühlt die persönlichen Aufzeichnungen seines Großonkels, der als Homosexueller und Nazigegner ein Leben in innerer Isolation führte. Das Ergebnis ist sein erster biografischer Roman, der die Verstrickungen seiner Familie mit dem NS-System aufdeckt.

Es ist auch ein Buch über die Erinnerung. Wie konstruieren wir unsere Überlieferungen? Welche Geschichten werden weitererzählt? Welche nicht? Das kennt jede Familie. Jo Lendle

Die Familie kann man sich nicht aussuchen

Man sucht sich die Zeiten nicht aus, in die man gerät und die einen prägen. So wie Lud und Alma. Lud, 1899 geboren, und sein Bruder Wilhelm verehren Bach und Hölderlin und teilen dieselben unerreichbaren Ideale. Wilhelm, der früh in die nationalsozialistische Partei eintritt, misst andere daran, Lud sich selbst, was ihn ein Leben lang mit sich hadern lässt. Alma hat ihre Eltern schon als Kind verloren. Ihr Patenonkel Lud, wenig älter als sie selbst, und seine Haushälterin werden ihr eine Art Familie werden. Als Professor für Pharmakologie erforscht Lud den Schlaf und die Frage, wie man ihn erzeugen kann. Während er die Tage an der Universität verbringt, kann Alma zu Hause nicht aufhören, an ihn zu denken. Als er beginnt, Giftgas zu erforschen, erzählt er ihr nichts davon. Sein Ringen mit den hehren Idealen wird verzweifelter. Denn da ist auch noch Gerhard, an dessen Seite er im Ersten Weltkrieg kämpfte, den er nicht aus seinem Kopf bekommt. – Penguin Hardcover

detektor.fm-Moderator Claudius Nießen spricht mit Jo Lendle über sein neues Buch „Eine Art Familie“.