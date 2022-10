N99 | Julia Kremer über das Brechen mit klassischen Schönheitsidealen

Content-Creatorin mit Mission

Julia Kremer ist 1989 in Neuss am Rhein geboren und in der Region aufgewachsen. Nach dem Abitur hat sie Germanistik und Geschichte in Düsseldorf studiert sowie ein Studium für Kreativ-Konzepter und -konzepterinnen absolviert. Ihren Blog „SchönWild“ hat sie 2011 gestartet, um Frauen Mut zu machen. 2021 wurde sie zur Miss Hamburg gewählt und hat bei der Wahl zur Miss Germany teilgenommen. Gemeinsam mit der Influencerin Verena Prechtl hat sie die Kampagne #RespectMySize sowie einen gleichnamigen Podcast gestartet. Damit wollen sie sich gegen die Diskriminierung und für mehr Sichtbarkeit mehrgewichtiger Menschen einsetzen. Julia Kremer ist Content-Creatorin und Bloggerin, die insbesondere auf Instagram eine starke Community hat. Darüber hinaus arbeitet sie als Plus-Size-Model. Nun erscheint ihr erstes Buch „#RespectMySize“, mit dem sie bestehende Vorurteile ausräumen will.

Das Wort ‚dick‘ war für mich früher die schlimmste Beleidigung. Mit den Jahren ist mir aber klar geworden, dass ich diesem Wort diese Macht entziehen will. Julia Kremer

Mutige Stimme gegen Bodyshaming

Julia Kremer ist Deutschlands mutige Stimme gegen Fatshaming und für mehr Aufklärung. Sie ist Content-Creatorin, Bloggerin und Plus-Size-Model seit über zehn Jahren. Aber der Weg dorthin war kein leichter. Ihr Leben lang erfuhr sie Hass, Mobbing und Diskriminierung. Lange lässt sie sich dadurch verunsichern, bis sie eine Entscheidung fällt: Sie will sich das nicht mehr gefallen lassen, sie will aufzeigen, wie allgegenwärtig Bodyshaming ist, und sie will auch anderen helfen, dem von der Gesellschaft verstärkten Selbsthass zu entkommen. Deshalb hat sie sich entschieden, ein Buch zu schreiben, um zu erzählen, wie es ihr ergangen ist und wie sie es geschafft hat, trotz dieses Drucks Selbstbewusstsein und Selbstliebe zu entwickeln, damit auch andere den Mut haben, mit den Vorurteilen zu brechen. Respect My Size fordert sie und spricht damit unzähligen Menschen aus der Seele. — blanvalet

detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle spricht mit Julia Kremer über ihr erstes Buch „#RespectMySize. Wie ich lernte, mich selbst zu lieben und gegen Vorurteile zu kämpfen“ und die Bedeutung von Schönheitsbegriffen.