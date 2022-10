N99 | Kai Michel und Harald Meller über ihre Recherchen rund um eine Schamanin

Moderne Archäologie

Kai Michel ist 1967 in Hamburg geboren. Heute lebt er in Zürich und im Schwarzwald. Er hat für einige große deutschsprachige Medien geschrieben, unter anderem für Die Zeit und Frankfurter Allgemeine Zeitung. Michel ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Darüber hinaus hat er bereits einige Bücher veröffentlicht, unter anderem den Bestseller „Die Himmelsscheibe von Nebra“. Das Buch hat er gemeinsam mit Harald Meller geschrieben, der als Archäologe an der Sicherstellung der Himmelsscheibe von Nebra beteiligt war.

Harald Meller ist 1960 in Olching nahe München geboren. Er ist Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt. Meller gehört international zu den prominentesten Archäologen und den profiliertesten Ausstellungsmachern. Außerdem hat er die Ausgrabungen und Forschungen rund um die Schamanin von Bad Dürrenberg geleitet. Darüber haben er und Kai Michel nun das Buch „Das Rätsel der Schamanin“ geschrieben.

Wir haben das Buch so aufgebaut, dass wir den Leser auf die Reise mitnehmen und ihn mit den Möglichkeiten der heutigen Technik in der Archäologie faszinieren. Harald Meller

Ein archäologischer Cold Case

Ein 9000 Jahre altes Grab: eine Frau, ein Kind, die Todesumstände unbekannt. Von den Nazis entdeckt und für ihre Zwecke missbraucht, versank es in Vergessenheit. Ein Jahrhundert später macht sich ein Forscherteam daran, einen einzigartigen archäologischen Cold Case neu aufzurollen – den Fall der Schamanin von Bad Dürrenberg.

Geleitet werden die Ermittlungen von einem der profiliertesten Archäologen Europas: Harald Meller, der die Himmelsscheibe von Nebra für die Öffentlichkeit rettete. Der Bestsellerautor Kai Michel ist hautnah dabei − und die Ergebnisse sind sensationell.

Die Schamanin erweist sich als Schlüssel zu einer Zeit, in der sich das Schicksal der Menschheit entschied. Die Ermittlungen dringen zu den Wurzeln von Religion und Spiritualität vor und konfrontieren uns mit Fragen nach uns selbst und unserem Verhältnis zur Welt. Noch nie war Archäologie so aktuell und spannend wie im Fall dieser mächtigen und außergewöhnlichen Frau. – rowohlt

Es war ein ständiges Rätseln darüber, wer diese Frau war. Dieser Prozess des Austausches war extrem fesselnd. Kai Michel

detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle spricht mit dem Bestsellerautor Kai Michel und dem Archäologen Harald Meller über ihr gemeinsames Buch „Das Rätsel der Schamanin – Eine archäologische Reise zu unseren Anfängen“.