N99 | Katja Lewina über das Scheitern von Beziehungen

Bock auf Sex

Katja Lewina wurde 1984 in Moskau geboren. Sie hat Slawistik sowie Literatur- und Religionswissenschaften studiert. Lange arbeitete sie als freie Lektorin und im Künstlermanagement. Zurzeit ist sie als freie Autorin tätig. In ihren Werken setzt sich die Autorin mit moderner Erotik auseinander. Liebe und Sex sind ihre Themen. 2020 landete sie mit ihrem ersten Buch ,,Sie hat Bock“ einen Bestseller. Es gehört zu den meistbeachtetsten Bücher über weibliche Sexualität der letzten Jahre. Lewina bricht mit gesellschaftlichen Tabus, Vorurteilen und Mythen über das weibliche Begehren und weist darauf hin, wie gesellschaftliche Vorstellungen von Sex stark von sexistischen Annahmen geprägt sind. Ihre Bücher „Sie hat Bock“ und ,,Bock. Männer und Sex“ (2021) wurden bei DuMont veröffentlicht. Dort ist auch ihr neues Buch ,,Ex“ erschienen.

Es sind unbewusste Verhaltensmuster und Denkprozesse, die uns immer wieder scheitern lassen. Katja Lewina, Autorin

Aber nicht auf den Ex

Mit 16 war Sascha der Eine: Iro, Kippe im Mundwinkel und ein Musikgeschmack wie ein junger Gott. Mit ihm lernte Katja, einen Plattenspieler zu bedienen und einen Penis gleich dazu. Natürlich brannte sie mit ihm durch, doch zwei Jahre später war es aus. Nach 20 Jahren Funkstille sehen Katja und Sascha sich wieder und sprechen über früher. Katja hat inzwischen eine Familie und dennoch wieder mal Liebeskummer, und langsam kann sie die Frage nicht mehr ignorieren: Warum scheitern ihre Lieben immer und immer wieder? Eine Frage, die sich die meisten von uns schon gestellt haben. Jedes Mal glauben wir von Neuem: Das ist sie, die Liebe unseres Lebens – bis sie zerbricht. Was also führt dazu, dass Beziehungen kaputtgehen? Katja Lewina hat sich auf den Weg gemacht und die zehn wichtigsten Männer ihres Lebens besucht. Auf ihrem Roadtrip in die Vergangenheit trifft sie ihre Ex-Freunde, wühlt mit ihnen in alten Erinnerungen – und entdeckt psychologische Muster, die viel mit ihr selbst, aber auch mit unserer Gesellschaft zu tun haben. So beleuchtet „Ex“ die Liebe in Zeiten des Patriarchats und der scheinbar unbegrenzten Wahlmöglichkeiten und gibt Antworten auf die Frage, was in der Liebe alles schiefgehen kann. — DuMont.

Was führt dazu, dass Beziehungen kaputtgehen, und was kann man daraus lernen? Darüber haben detektor.fm– Moderatorin Alea Rentmeister und Katja Lewina gesprochen.